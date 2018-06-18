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Китайские военные примут участие в параде на День Независимости Беларуси

18.06.2018 22:29 — Разное | Интерфакс  
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Китайские военнослужащие впервые будут участвовать в параде на День независимости 3 июля в Минске, сообщает министерство обороны.

"Впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая", - отметили в министерстве.

Как проинформировали в министерстве, подготовка к параду войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости Республики Беларусь подходит к завершающему этапу.

"В настоящее время проводятся заключительные тренировки парадных расчетов. Генеральные репетиции пройдут 23 и 28 июня с 23.00 на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова в  Минске", - заявила там.

Как сообщалось со ссылкой на Минобороны, в параде на День Независимости 3 июля в Минске примет участие более 3 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники. Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов.

Традиционно первым в механизированной колонне пройдет легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

За танком Т-34-85 пройдут мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь. Среди них, в частности, будут системы реактивного залпового огня "БелГрад", "Смерч" и "Полонез", зенитные ракетные комплексы С-300ПС, "Оса-АКМ" и "Тор-М2", ракетный комплекс "Точка", бронеавтомобили "Дракон", мобильный беспилотный авиационный комплекс "Бусел-10".

Общая протяженность парадного расчета техники составляет около 3 тыс. м.

После прохождения механизированной колонны в небе над Минском жители и гости столицы смогут увидеть основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра.

Парад традиционно пройдет у обелиска "Минск - город-герой" на проспекте Машерова.

 
Теги: Минск
 
 
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Китайские военнослужащие впервые будут участвовать в параде на День независимости 3 июля в Минске, сообщает министерство обороны. "Впервые в военном параде войск...
 
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