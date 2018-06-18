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Ким Чен Ын прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином
Самолёт лидера КНДР приземлился в Международном аэропорту Пекина, об этом сообщает
По данным агентства, в рамках визита Ким Чен Ын обсудит с лидером КНР саммит с Президентом США Дональдом Трампом.
В Сингапуре главы двух стран договорились об укреплении сотрудничества, а хозяин Белого дома заявил о намерении приостановить военные учения на Корейском полуострове и снять санкции с Пхеньяна.
Кроме этого, в планах лидера КНДР выработать стратегию дальнейших переговоров с Америкой. Это уже третий визит северокорейского лидера в Китай за последние три месяца.
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Самолёт лидера КНДР приземлился в Международном аэропорту Пекина
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