Ким Чен Ын прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Самолёт лидера КНДР приземлился в Международном аэропорту Пекина, об этом сообщает Reuters .

По данным агентства, в рамках визита Ким Чен Ын обсудит с лидером КНР саммит с Президентом США Дональдом Трампом.

В Сингапуре главы двух стран договорились об укреплении сотрудничества, а хозяин Белого дома заявил о намерении приостановить военные учения на Корейском полуострове и снять санкции с Пхеньяна.

Кроме этого, в планах лидера КНДР выработать стратегию дальнейших переговоров с Америкой. Это уже третий визит северокорейского лидера в Китай за последние три месяца.