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Археологи: Курение возникло на 1000 лет раньше, чем считалось

19.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Новые артефакты были найдены в конце 1930 годов прошлого века при раскопках древнего индейского поселения в Северной Америке.

Среди находок была курительная трубка. Её возраст около трёх тысяч лет. Только сегодня учёным удалось провести масс-спектромию и обнаружить в этой находке следы никотина.

Новые доказательства свидетельствуют о том, что курение табака возникло примерно в 15 или 14 веке до нашей эры. Есть и более древние трубки для курения, однако только в этом образце есть вещества, доказывающие это. Сегодня, найденное приспособление для курения считается самым древним свидетельством употребления табака в Северной Америке. 

 
 
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​Новые артефакты были найдены в конце 1930 годов прошлого века при раскопках древнего индейского поселения в Северной Америке.
 
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