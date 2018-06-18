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Дональд Трамп хочет создать в США новый вид войск

19.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Президент США поручил Пентагону основать космические вооружённые силы, сообщают СМИ.

Во время совещания с членами Национального космического совета Трамп рассказал, что для Америки недостаточно просто сохранять своё присутствие в космосе. Он уверен, что США должны доминировать в космосе. Поэтому Президент распорядился начать Министерству обороны процесс создания космических вооружённых сил.

Это не первое предложение главы Белого дома. В марте Дональд Трамп озвучил идею по созданию нового вида войск, однако ранее в Конгрессе обсуждался бюджет Пентагона и предложение было отклонено.

По словам министра обороны Джеймса Мэттиса, в стране уже существует множество видов ВС, но вопрос должен быть тщательно взвешен, прежде чем выделять деньги и начинать подготовку персонала для нового вида войск. 

 
 
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​Президент США поручил Пентагону основать космические вооружённые силы
 
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