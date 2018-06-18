Репера XXXTentacion убили в США

Полиция округа Броуард в Майами сообщила о стрельбе, пишет портал TMZ .

Неизвестный выстрелил несколько раз в двадцатилетнего репера Джасей Дуэйнй Онфроя. Многим поклонникам его творчества он известен под псевдонимом XXXTentacion.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи. Они доставили раненного мужчину в больницу, однако он скончался от полученных ранений.

Известно, что артист сел в свой автомобиль и собирался уезжать, но в этот момент к нему подошёл неизвестный и произвёл несколько выстрелов, а затем украл сумку. После чего стрелок скрылся. Правоохранительные органы ведут расследование и поиск подозреваемого.