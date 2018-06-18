Зависимость от компьютерных игр официально признали заболеванием

Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновлённый список болезней.

В новую Международную классификацию болезней (МКБ) вошли более 55 тысяч заболеваний, в том числе игромания или зависимость от онлайн- и видеоигр.

В МКБ уточняется, что игровое расстройство – это модель поведения в играх, когда человек отдаёт предпочтение виртуальному миру, а не другим интересам и повседневным занятиям.

Врач может диагностировать такое расстройство в том случае, если зависимость у игрока влечёт за собой нарушения во всех областях жизни и наблюдается не менее года.