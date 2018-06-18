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Зависимость от компьютерных игр официально признали заболеванием
Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновлённый список болезней.
В новую Международную классификацию болезней (МКБ) вошли более 55 тысяч заболеваний, в том числе игромания или зависимость от онлайн- и видеоигр.
В МКБ уточняется, что игровое расстройство – это модель поведения в играх, когда человек отдаёт предпочтение виртуальному миру, а не другим интересам и повседневным занятиям.
Врач может диагностировать такое расстройство в том случае, если зависимость у игрока влечёт за собой нарушения во всех областях жизни и наблюдается не менее года.
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Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновлённый список болезней.
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