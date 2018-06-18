Можно ли верить обещаниям о росте реальных доходов населения?





Правительство обещает рост реальных доходов населения в 2019 году на 3,4%. Насколько реален такой прогноз и не последует ли за ростом доходов очередной неожиданный виток инфляции?

Правительство и президент очень часто обещают рост средней заработной платы и реальных доходов населения. Однако такие обещания не всегда исполняются, а когда исполняются, то это автоматически влечет за собой ряд проблем для белорусской экономики, которые полностью нивелируют все доходные достижения.

Самый значительный рост средней заработной платы и, соответственно, реальных доходов населения отмечался в 2000-е годы. В первую пятилетку ХХI века доходы населения выросли на 80,1%, а во вторую - немногим меньше - на 76,3%. Если в 2000 году средняя заработная плата по стране равнялась 75 долларам, то к концу 2005-го - выросла до 260 долларов. Еще через пять лет, в конце 2010 года, правительство выполнило свои обещания и средняя заработная плата составила 500 долларов. Если бы правительство сумело сохранить такие невероятные темпы роста доходов населения, то к 2015 году, как когда-то обещал президент, мы вполне бы могли получать в среднем по 1 тыс. долларов. Это было бы действительно белорусское экономическое чудо. Но чудес на свете не бывает и белорусская экономика это лишний раз подтвердила. Быстрый рост заработной платы и доходов населения без соответствующего роста производительности труда и ВВП страны привел к серьезному дефициту счета текущих операций платежного баланса, который в 2010 году составил 15,6% ВВП.

Кроме того, правительство рассчитывало, что быстрое наращивание доходов населения приведет к такому же быстрому росту внутреннего спроса, что подхлестнет производство белорусских предприятий и, соответственно, темпы роста ВВП страны. Однако внутренний спрос вырос весьма незначительно - совсем не так, как ожидалось. При этом почти весь рост спроса ушел на импортные товары, а остаток своих доходов население пустило на покупку валюты. Это была бомба замедленного действия для белорусской экономики. Для удовлетворения роста спроса импортеры начали активно скупать на рынке валюту, к ним подключилось и население, которое просто не знало, куда девать лишние деньги кроме как покупать доллары.

При таких условиях девальвация 2011 года была неизбежна. Когда доходы населения рухнули вдвое, президент жестко потребовал от правительства вернуть все как было. Сказано - сделано. Но попытки в очередной раз искусственно стимулировать доходы населения привели к новому витку инфляции в 2014-2015 годах.

Сейчас о когда-то обещанной заработной плате в 1 тыс. долларов, ни президент, ни правительство даже не вспоминают. Однако в течение 2016-2017 годов глава государства ежеквартально требовал довести уровень средней зарплаты в стране до 500 долларов. По итогам первого квартала 2018 года дотянули лишь до 440 долларов.

Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы запланирован рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015-му на 9,5-11,6%. Однако уже сегодня очевидно, что это не выполнимо иначе как "старым дедовским способом", последствия которого мы уже не раз переживали. Иными словами, даже к 2020 году обещанных 500 долларов жители Беларуси так и не увидят.

Дело в том, что согласно все тому же прогнозу, в 2016 году реальные доходы населения должны были увеличиться на 0,5%, а реально уменьшились на 7,3%. В 2017 году планировался рост в 1,3%, а получился рост на 2,4%.

Получается, что в первый год мы потеряли 7,8% от планового роста, а в 2017 году вернули 1,1%. Получается, чтобы выполнить минимальный прогноз за оставшиеся три года реальные доходы населения должны вырасти на 17,3% или на 5,7% ежегодно.

В принципе, это вполне возможно, особенно с учетом того, что по итогам первого квартала 2018 года реальные доходы населения увеличились на 7,6% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Правда, такой значительный рост получился главным образом за счет низкой базы первого квартала 2017 года и предыдущего двухлетнего снижения доходов, но рост, как ни крути, все равно есть.

Прогнозируемый рост доходов населения в 2019 году в размере 3,4% вполне реален. Делая его, Министерство экономики по сути обозначило программу минимум. Но для того, чтобы ее выполнить, правительству придется немного ограничить рост доходов населения во втором, третьем и четвертом кварталах 2018 года. Скорее всего, итог года будет на уровне не более 5%. В противном случае, при слишком высокой базе 2018 года, для выполнения обещания придется опять прибегать к искусственной стимуляции, что весьма чревато для белорусской экономики, которая только начала вставать с колен на ноги.