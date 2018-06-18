ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Техосмотр в Минске и областях: где дешевле

19.06.2018 06:35 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Техосмотр в Минске и областях: где дешевле
фото: marshrut.by

Сколько стоит техосмотр в Минске

В Минске в  среднем за услуги по техосмотру станции просят от 20 рублей. Дополнительно владельцы авто должны оплатить стоимость сертификата о прохождении техосмотра. С 1 января 2018 года она составляет 7,35 рублей, или 0,3 базовых величины.

Минимальная стоимость прохождения техосмотра, которую удалось найти, – это 18,50 рублей.

Такая цена установлена на Диагностической станции №21 ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Максимальная – 27,65 рублей. Столько стоит пройти техосмотр на Диагностической станции №25 «Автосервис и торговля».

Сколько стоит техосмотр в областях

В Брестской области техосмотр стоит от 23 рублей в Иваново, 23,65 рублей в Пинске до 28,85 – в Бресте (УП «Белтехосмотр»).

В Витебске техосмотр стоит 21,50 рублей – если проходить его в АТП №5. Отдельно 7,35 рублей нужно будет доплатить за получение свидетельства о прохождении техосмотра.

В Гомеле за техосмотр придется заплатить 28,85 рублей – столько за эту услугу просит Гомельский автопарк №26.

В Гродно и Гродненской области техосмотр стоит 18-19 рублей – если проходить его в филиалах ОАО «Гроднооблавтотранс».

В Могилеве на Диагностической станции №158 техосмотр стоит всего 17 рублей.

Правила прохождения гостехосмотра

Они простые. На всякий случай еще раз напоминаем нюансы:

1. Техосмотр проводится независимо от места государственной регистрации автомобиля. Например, даже если авто зарегистрировано в Гродно, владелец может пройти техосмотр на любой станции диагностики в Беларуси.

2. Автомобиль перед техосмотром нужно помыть.

3. Перед прохождением техосмотра нужно оплатить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. За легковой автомобиль придется заплатить от 7 до 14 базовых величин.

3. На диагностической станции водитель предъявляет:

  • водительское удостоверение с талоном к нему;
  • свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт);
  • квитанцию об оплате за проведение гостехосмотра.

4. При себе владелец авто имеет:

  • действующий договор страхования автомобиля;
  • медицинскую справку;
  • если в машине установлено газовое оборудование – документы на него.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С необходимостью проходить техосмотр сталкивается каждый водитель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зависимость от компьютерных игр официально признали заболеванием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Ивьевский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика