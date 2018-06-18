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Техосмотр в Минске и областях: где дешевле
Сколько стоит техосмотр в Минске
В Минске в среднем за услуги по техосмотру станции просят от 20 рублей. Дополнительно владельцы авто должны оплатить стоимость сертификата о прохождении техосмотра. С 1 января 2018 года она составляет 7,35 рублей, или 0,3
Минимальная стоимость прохождения техосмотра, которую удалось найти, – это 18,50 рублей.
Такая цена установлена на Диагностической станции №21 ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Максимальная – 27,65 рублей. Столько стоит пройти техосмотр на Диагностической станции №25 «Автосервис и торговля».
Сколько стоит техосмотр в областях
В Брестской области техосмотр стоит от 23 рублей в Иваново, 23,65 рублей в Пинске до 28,85 – в Бресте (УП «Белтехосмотр»).
В Витебске техосмотр стоит 21,50 рублей – если проходить его в АТП №5. Отдельно 7,35 рублей нужно будет доплатить за получение свидетельства о прохождении техосмотра.
В Гомеле за техосмотр придется заплатить 28,85 рублей – столько за эту услугу просит Гомельский автопарк №26.
В Гродно и Гродненской области техосмотр стоит 18-19 рублей – если проходить его в филиалах ОАО «Гроднооблавтотранс».
В Могилеве на Диагностической станции №158 техосмотр стоит всего 17 рублей.
Правила прохождения гостехосмотра
Они простые. На всякий случай еще раз напоминаем
1. Техосмотр проводится независимо от места государственной регистрации автомобиля. Например, даже если авто зарегистрировано в Гродно, владелец может пройти техосмотр на любой станции диагностики в Беларуси.
2. Автомобиль перед техосмотром нужно помыть.
3. Перед прохождением техосмотра нужно оплатить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. За легковой автомобиль придется заплатить от 7 до 14 базовых величин.
3. На диагностической станции водитель предъявляет:
4. При себе владелец авто имеет:
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С необходимостью проходить техосмотр сталкивается каждый водитель.
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