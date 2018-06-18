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Через Беларусь въехало более 5 тысяч футбольных фанатов
Фото: Reuters
Для футбольных фанатов в Беларуси, имеющих Fan-ID, действует безвизовый режим с 4 июня по 25 июля.
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский рассказал, что за весь период безвизового въезда для фанатов, в Беларусь прибыло более пяти тысяч человек:
"На конец 17 июня на территорию Беларуси прибыл 5271 болельщик. Все они идут транзитом через нашу страну. Самым загруженным оказался Национальный аэропорт Минск. Через него прошли 3433 человека".
А вот среди организованных групп более популярен железнодорожный транспорт. Так, за выходные 16-17 июня были пропущены 22 организованные группы фанатов, большинство из них прибыли на поездах.
Фанатам, которые летят в Москву трансфером через Минск, приходится проходить белорусский пограничный контроль. Из-за этого появляются очереди, где людям приходится стоять больше часа, чтобы попасть на нужный им самолёт. Но в государственном пограничном комитете не видят в этом проблемы:
"Между Минском и Москвой нет пограничного контроля. Прямого трансфера как бы и нет. Поэтому фанаты все направляются на пограничный контроль. Конечно, при прибытии рейсов какие-то очереди у кабин паспортного контроля наблюдаются, но мы со своей стороны принимаем все меры, чтобы повысить скорость прохождения пограничного контроля", — пояснил
На пограничном контроле в аэропорту есть кабинки обозначенные "для граждан Союзного государства Республики Беларусь и России". Однако это "ограничение" не работает, в очередях к этим кабинкам стоят все. Поэтому гражданам Беларуси приходится стоять вместе со всеми в очереди. Встаёт вопрос, а почему нельзя сделать отдельные пропускные кабинки для белорусов? Это распространённая практика, когда свои граждане имеют приоритет и отдельные кабинки, например, на пограничном контроле Евросоюза.
Однако в Госпогранкомитете считают, что нынешняя схема прохождения пограничного контроля для белорусов оптимальна:
"Я не готов ответить на этот вопрос. Целесообразность этого — тоже отдельный вопрос. С точки зрения существующих технологических схем пограничного контроля, на наш взгляд, всё достаточно оптимально".
При этом многие бойкотируют этот чемпионат мира по футболу по политическим причинам. На открытие не приехал ни один из глав стран Евросоюза. Несколько десятков депутатов Европарламента подписали письмо к руководителям Евросоюза с призывом к бойкоту. Причиной для этого стали агрессивные действия России в Украине и Сирии, отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании и дезинформирующие кампании Москвы.
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С 14 июня в России начался чемпионат мира по футболу.
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