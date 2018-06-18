Через Беларусь въехало более 5 тысяч футбольных фанатов

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"На конец 17 июня на территорию Беларуси прибыл 5271 болельщик. Все они идут транзитом через нашу страну. Самым загруженным оказался Национальный аэропорт Минск . Через него прошли 3433 человека".

"Я не готов ответить на этот вопрос. Целесообразность этого — тоже отдельный вопрос. С точки зрения существующих технологических схем пограничного контроля, на наш взгляд, всё достаточно оптимально".

Для футбольных фанатов в Беларуси, имеющих Fan-ID, действует безвизовый режим с 4 июня по 25 июля.узнало, сколько болельщиков приехало через Беларусь.Официальный представитель Государственного пограничного комитетарассказал, что за весь период безвизового въезда для фанатов, в Беларусь прибыло более пяти тысяч человек:А вот среди организованных групп более популярен железнодорожный транспорт. Так, за выходные 16-17 июня были пропущены 22 организованные группы фанатов, большинство из них прибыли на поездах.Фанатам, которые летят в Москву трансфером через Минск, приходится проходить белорусский пограничный контроль. Из-за этого появляются очереди, где людям приходится стоять больше часа, чтобы попасть на нужный им самолёт. Но в государственном пограничном комитете не видят в этом проблемы:— пояснилофициальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.На пограничном контроле в аэропорту есть кабинки обозначенныеОднако это "ограничение" не работает, в очередях к этим кабинкам стоят все. Поэтому гражданам Беларуси приходится стоять вместе со всеми в очереди. Встаёт вопрос, а почему нельзя сделать отдельные пропускные кабинки для белорусов? Это распространённая практика, когда свои граждане имеют приоритет и отдельные кабинки, например, на пограничном контроле Евросоюза.Однако в Госпогранкомитете считают, что нынешняя схема прохождения пограничного контроля для белорусов оптимальна:При этом многие бойкотируют этот чемпионат мира по футболу по политическим причинам. На открытие не приехал ни один из глав стран Евросоюза. Несколько десятков депутатов Европарламента подписали письмо к руководителям Евросоюза с призывом к бойкоту. Причиной для этого стали агрессивные действия России в Украине и Сирии, отравлениеи его дочери в Великобритании и дезинформирующие кампании Москвы.