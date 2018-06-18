ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Майами убили рэпера XXXTentacion

19.06.2018 01:34 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


XXXTentacion
В Майами застрелили рэпера XXXTentacion, сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа.

Стрельба произошла около мотосалона. В рэпера выстрелили, когда он выходил из своей машины. Очевидцы рассказали полиции, что из машины похитили сумку Louis Vuitton.

По данным полиции, подозреваемые в нападении — двое чернокожих мужчин в толстовках с капюшонами. На стрелявшем была красная маска. Нападавшие скрылись в черном Dodge Journey. Журнал XXL со ссылкой на данные местных властей сообщает, что перед стрельбой рэпер снял деньги в банке и что за ним после этого следили как минимум три машины.

Настоящее имя XXXTentacion — Джасей Дуэйн. Ему было 20 лет. Дебютный альбом рэпера «17» вышел в августе 2017 года. Он занял второе место в чарте Billboard 200.

В отношении рэпера было заведено несколько уголовных дел. Его, в частности, обвинили в насилии в отношении его беременной девушки, вооруженном разбое и попытках оказать давление на свидетелей. До недавнего времени музыкант находился под домашним арестом. В марте суд отпустил его, чтобы он мог провести концертный тур.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Майами застрелили рэпера XXXTentacion, сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская промышленность зарабатывает на санкциях против Кремля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика