В Майами убили рэпера XXXTentacion



XXXTentacion

TMZ

Стрельба произошла около мотосалона. В рэпера выстрелили, когда он выходил из своей машины. Очевидцы рассказали полиции, что из машины похитили сумку Louis Vuitton.По данным полиции, подозреваемые в нападении — двое чернокожих мужчин в толстовках с капюшонами. На стрелявшем была красная маска. Нападавшие скрылись в черном Dodge Journey. Журнал XXL со ссылкой на данные местных властей, что перед стрельбой рэпер снял деньги в банке и что за ним после этого следили как минимум три машины.Настоящее имя XXXTentacion —. Ему было 20 лет. Дебютный альбом рэпера «17» вышел в августе 2017 года. Он занял второе место в чарте Billboard 200.В отношении рэпера было заведено несколько уголовных дел. Его, в частности, обвинили в насилии в отношении его беременной девушки, вооруженном разбое и попытках оказать давление на свидетелей. До недавнего времени музыкант находился под домашним арестом. В марте суд отпустил его, чтобы он мог провести концертный тур.