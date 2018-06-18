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В Майами убили рэпера XXXTentacion
XXXTentacion
Стрельба произошла около мотосалона. В рэпера выстрелили, когда он выходил из своей машины. Очевидцы рассказали полиции, что из машины похитили сумку Louis Vuitton.
По данным полиции, подозреваемые в нападении — двое чернокожих мужчин в толстовках с капюшонами. На стрелявшем была красная маска. Нападавшие скрылись в черном Dodge Journey. Журнал XXL со ссылкой на данные местных властей
Настоящее имя XXXTentacion — Джасей Дуэйн. Ему было 20 лет. Дебютный альбом рэпера «17» вышел в августе 2017 года. Он занял второе место в чарте Billboard 200.
В отношении рэпера было заведено несколько уголовных дел. Его, в частности, обвинили в насилии в отношении его беременной девушки, вооруженном разбое и попытках оказать давление на свидетелей. До недавнего времени музыкант находился под домашним арестом. В марте суд отпустил его, чтобы он мог провести концертный тур.
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В Майами застрелили рэпера XXXTentacion, сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа.
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