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Белорусская промышленность зарабатывает на санкциях против Кремля

19.06.2018 01:29 — Разное | UDF  
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Промышленный рывок. Как сообщает Национальный статистический комитет, величайший подъем в белорусской промышленности сейчас испытывает обрабатывающая отрасль. За январь-май ее объем производства вырос почти на 10%.

Больше всего увеличилось производство двигателей и подшипников. Их в этом году собрали почти на 20% больше, чем год назад. Транспортных средств и продуктов деревообработки – на 15% больше. Нефтепродуктов перегнали на 10% больше, чем в прошлом году.

Подробности – в видеоматериале.

 
 
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