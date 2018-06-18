Белорусская промышленность зарабатывает на санкциях против Кремля

Промышленный рывок. Как сообщает Национальный статистический комитет, величайший подъем в белорусской промышленности сейчас испытывает обрабатывающая отрасль. За январь-май ее объем производства вырос почти на 10%.Больше всего увеличилось производство двигателей и подшипников. Их в этом году собрали почти на 20% больше, чем год назад. Транспортных средств и продуктов деревообработки – на 15% больше. Нефтепродуктов перегнали на 10% больше, чем в прошлом году.Подробности – в видеоматериале.