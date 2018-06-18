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ФСБ запретил выдать хорватским футболистам велосипеды для тренировок

19.06.2018 01:18 — Разное | UDF  
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Хорватские футболисты и фанаты празднуют гол
Хорватской сборной по футболу, которая во время Чемпионата мира располагается в Выборгском районе Ленинградской области, отказали в выдаче велосипедов для тренировок.

Как сообщает российское издание «47news», в конце прошлой недели менеджеры сборной Хорватии по футболу, которая размещается в санатории «Лесная рапсодия» поселка Ильичёво, попросили выдать для тренировок 30 велосипедов. На собранном межведомственном совещании, которым руководил сотрудник ФСБ, решили выдать хорватам только два велосипеда.

Как объяснили «47news» в компетентных органах, дело не в экономии. Причина отказа – сложности в обеспечении безопасности в случае, если 30 спортсменов сядут на велосипеды. Если бы их сопровождали полицейские, то последние могли бы просто не успевать за спортсменами.

В общем сборную Хорватии охраняют на самом высоком уровне.

«Как пошутили на совещании, если хорватскому футболисту местные, сгоряча, проломают голову в сельском магазине, то все, кто обеспечивают безопасность сборной, уедут охранять шахматный турнир в Сибирь», – написало российское издание.

И добавило, что вместо велосипедов хорватам предложили в полное распоряжение бассейн, который легко контролировать. От бассейна менеджеры балканской сборной отказались, как и от двух велосипедов.

«На это, впрочем, и был расчет», – прокомментировал один из сотрудников.

 
 
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Хорватской сборной по футболу отказали в выдаче велосипедов для тренировок.
 
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