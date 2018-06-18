|
ФСБ запретил выдать хорватским футболистам велосипеды для тренировок
Хорватские футболисты и фанаты празднуют гол
Как сообщает российское издание «47news», в конце прошлой недели менеджеры сборной Хорватии по футболу, которая размещается в санатории «Лесная рапсодия» поселка Ильичёво, попросили выдать для тренировок 30 велосипедов. На собранном межведомственном совещании, которым руководил сотрудник ФСБ, решили выдать хорватам только два велосипеда.
Как объяснили
В общем сборную Хорватии охраняют на самом высоком уровне.
«Как пошутили на совещании, если хорватскому футболисту местные, сгоряча, проломают голову в сельском магазине, то все, кто обеспечивают безопасность сборной, уедут охранять шахматный турнир в Сибирь», – написало российское издание.
И добавило, что вместо велосипедов хорватам предложили в полное распоряжение бассейн, который легко контролировать. От бассейна менеджеры балканской сборной отказались, как и от двух велосипедов.
«На это, впрочем, и был расчет», – прокомментировал один из сотрудников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорватской сборной по футболу отказали в выдаче велосипедов для тренировок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)