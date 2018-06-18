ФСБ запретил выдать хорватским футболистам велосипеды для тренировок



Хорватские футболисты и фанаты празднуют гол

Как сообщает российское издание «47news», в конце прошлой недели менеджеры сборной Хорватии по футболу, которая размещается в санатории «Лесная рапсодия» поселка Ильичёво, попросили выдать для тренировок 30 велосипедов. На собранном межведомственном совещании, которым руководил сотрудник ФСБ, решили выдать хорватам только два велосипеда.Как объяснилив компетентных органах, дело не в экономии. Причина отказа – сложности в обеспечении безопасности в случае, если 30 спортсменов сядут на велосипеды. Если бы их сопровождали полицейские, то последние могли бы просто не успевать за спортсменами.В общем сборную Хорватии охраняют на самом высоком уровне.написало российское издание.И добавило, что вместо велосипедов хорватам предложили в полное распоряжение бассейн, который легко контролировать. От бассейна менеджеры балканской сборной отказались, как и от двух велосипедов.– прокомментировал один из сотрудников.