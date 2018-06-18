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Смогут ли "Geely" завоевать Россию?

19.06.2018 01:12 — Разное | UDF  
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«Почти на половину белорусским» стало производство автомобилей на предприятии «БелДжи» – похвастался Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк. А это означает, что белорусско-китайские автомобили смогут обойти высокие таможенные сборы на ввоз в страны Евразийского Экономического пространства. Если в Беларуси пока не видно бума на «Geely», то может, их разберут россияне?

Белорусско-китайский автомобиль или китайско-белорусский? Вопрос чрезвычайно существенный, если собираешься, как завод «БелДжи», продавать тысячи машин в страны Евразийского Экономического пространства. В настоящее время белорусский вклад в «Geely» – малосущественный.

«Если мы сейчас начнем разбирать нынешнее «Geely»… мы слышали, что там почти 50% – мы не увидим там почти что белорусских запчастей или российских. Ну, кроме каких-то немногих позиций. На данный момент локализация достигается тем, что сварочные процессы и окраска происходит в Беларуси», – объясняет главный редактор abw.by Алексей Хващинский.

А с первого июля, чтобы без ограничений поставлять машины на российский рынок, локализация должна достигать 50%. Предполагается, что это будет сделано благодаря отечественным двигателям, аккумуляторам и шинам. Стоимость того же паркетника «Geely Atlas» в России составит от миллиона до миллиона четыреста местных рублей, в зависимости от комплектации.


Жители Тольятти (Россия):

«Я в принципе не доверяю китайским машинам, поэтому нет. Если только по совету знакомого».


«Наверняка с запчастями было бы трудно, и сервисом. И вообще следует поддерживать отечественного производителя».


«Не купила бы, так как очень мало информации об этом автомобиле, а о китайских машинах – уйма плохих отзывов».


Как говорил министр промышленности еще в прошлом году, львиная доля продукции завода «БелДжи» – около 90%, должно идти в Россию. Учитывая планы достичь производства размером до 60 тысяч автомобилей в год, это бы перевернуло российский рынок.

«Перспективы китайского автомобиля за такие деньги – не очень радужные, так как за такую ​​цену можно приобрести такие надежно зарекомендовавшие себя автомобили, как Hyundai Creta, Renault Duster, Renault KAPTUR, даже Toyota RAV4 можно приобрести», – говорит Азат Цимерханов из аналитического агентства «АВТОСТАТ »(Тольятти).

Российский эксперт напоминает, что в прошлом году всех китайских автомобилей в России купили лишь около 36 тысяч. Завоевать этот рынок возможно только одним путем, считают в колыбели российского автопрома.

«Другого пути, как снизить цены, я, к сожалению, не вижу. Но представьте, насколько нужно снизить. Я уже вспоминал Lifan X60 – самый продаваемый китайский кроссовер. Lifan X60 меньше полутора тысяч (продано) за четыре месяца, но он стоит от 650 тысяч, а «Geely Atlas» – от миллиона», – говорит Цимерханов.

У «БелДжи» есть и более бюджетное предложение – седан «Geely Emgrand». Цена, по крайней мере в Беларуси, начинается от 23 тысяч рублей.

Тем не менее, продажи белорусско-китайских «Geely» в нашей стране растут. Только за первые пять месяцев года купили больше автомобилей, чем за весь прошлый год. Помогает выгодная кредитная программа. Так ту же «Geely Atlas» можно взять в кредит по 379 рублей в течение первых трех лет.

«Массовые продажи в Беларуси мы вряд ли когда-то увидим. Пока что не то у нас положение в экономике, чтобы люди могли покупать новые машины. Если хорошо все будет с пиаром и маркетингом в России, завод сможет выйти на планируемые показатели», – отмечает главный редактор abw.by Алексей Хващинский.

А китайскому производителю некуда спешить. Ориентируясь прежде всего на собственный рынок, «Geely» может похвастаться чистой прибылью в более, чем полтора миллиарда долларов в прошлом году. Поэтому для них производство в Борисове – стратегический проект белорусских властей – скорее всего, не более, чем пробный камень в западный рынок.

 
 
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"Почти на половину белорусским стало производство автомобилей на предприятии "БелДжи", – похвастался Виталий Вовк.
 
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