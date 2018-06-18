Жители Тольятти (Россия):

«Я в принципе не доверяю китайским машинам, поэтому нет. Если только по совету знакомого».

«Наверняка с запчастями было бы трудно, и сервисом. И вообще следует поддерживать отечественного производителя».

«Не купила бы, так как очень мало информации об этом автомобиле, а о китайских машинах – уйма плохих отзывов».

Белорусско-китайский автомобиль или китайско-белорусский? Вопрос чрезвычайно существенный, если собираешься, как завод «БелДжи», продавать тысячи машин в страны Евразийского Экономического пространства. В настоящее время белорусский вклад в «Geely» – малосущественный.– объясняет главный редактор abw.byА с первого июля, чтобы без ограничений поставлять машины на российский рынок, локализация должна достигать 50%. Предполагается, что это будет сделано благодаря отечественным двигателям, аккумуляторам и шинам. Стоимость того же паркетника «Geely Atlas» в России составит от миллиона до миллиона четыреста местных рублей, в зависимости от комплектации.Как говорил министр промышленности еще в прошлом году, львиная доля продукции завода «БелДжи» – около 90%, должно идти в Россию. Учитывая планы достичь производства размером до 60 тысяч автомобилей в год, это бы перевернуло российский рынок.говоритиз аналитического агентства «АВТОСТАТ »(Тольятти).Российский эксперт напоминает, что в прошлом году всех китайских автомобилей в России купили лишь около 36 тысяч. Завоевать этот рынок возможно только одним путем, считают в колыбели российского автопрома.говорит Цимерханов.У «БелДжи» есть и более бюджетное предложение – седан «Geely Emgrand». Цена, по крайней мере в Беларуси, начинается от 23 тысяч рублей.Тем не менее, продажи белорусско-китайских «Geely» в нашей стране растут. Только за первые пять месяцев года купили больше автомобилей, чем за весь прошлый год. Помогает выгодная кредитная программа. Так ту же «Geely Atlas» можно взять в кредит по 379 рублей в течение первых трех лет.– отмечает главный редактор abw.by Алексей Хващинский.А китайскому производителю некуда спешить. Ориентируясь прежде всего на собственный рынок, «Geely» может похвастаться чистой прибылью в более, чем полтора миллиарда долларов в прошлом году. Поэтому для них производство в Борисове – стратегический проект белорусских властей – скорее всего, не более, чем пробный камень в западный рынок.