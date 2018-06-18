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Защитник Егор Филипенко вернулся в ФК БАТЭ

19.06.2018 06:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Защитник Егор Филипенко вернулся в ФК БАТЭ
ФК БАТЭ

Филипенко дебютировал за БАТЭ еще в 2006 году, после чего перебрался в московский «Спартак» (2008-09), а оттуда в аренду - в российские «Томь» (2009) и «Сибирь» (2010).

В 2011 году игрок вернулся в борисовский клуб. Вместе с ним он участвовал в трех групповых стадиях Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13, 2014/15) и двух противостояниях в рамках 1/16 финала Лиги Европы (2010/11, 2012/13). 

Защитник Егор Филипенко вернулся в ФК БАТЭ Тренера Олега Дулуба уволили из БАТЭ

В начале 2015 года футболист подписал соглашение с испанской «Малагой» (2015), после чего выступал также за израильские «Маккаби» (2016-17) и «Ашдод» (2018).

Будучи игроком БАТЭ, Филипенко шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Суперкубок. Кроме того, спортсмен признавался лучшим защитником национального первенства (2013, 2014). 

 
 
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30-летний центральный защитник, сообщили в стане «желто-синих», уже заключил контракт с борисовским клубом.
 
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