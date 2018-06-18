Маршруты побратимских связей: делегация ивьевчан приняла участие в праздничных мероприятиях в литовском городе Кайшядорис

Делегация ивьевчан в составе заместителя председателя Ивьевского райисполкома Лидии Войтеховны Носуль, начальника финансового отдела райисполкома Франца Вацлавовича Мартинкевича, участников фольклорного ансамбля "Вечарнiца" районного центра культуры и досуга по приглашению литовской стороны и лично мэра Кайшядорского районного самоуправления Витяниса Томкуса 15-16 июня приняла участие в празднике города " Дни единства кайшядорцев".

Отрадно, что одним из мероприятий большого праздника друзей из соседнего государства стала посадка дерева в честь пятилетия побратимских связей и дружбы между ивьевчанами и кайшядорцами, а наши артисты имели возможность выступить со своей программой на фольклорном фестивале.









Хочется отметить, что очень тепло и сердечно проходят все встречи делегаций из городов-побратимов как в Литве, так и на белорусской земле. Ни одно приглашение с обеих сторон за период установления побратимских связей не было проигнорировано. Ивьевчане знают, что при самой большой загруженности кайшядорцы обязательно найдут время для поездки в наш город, чтобы принять участие в наших праздниках, посмотреть на новые объекты, и, конечно же, поделиться своими знаниями в различных областях и наметить направления дальнейшего сотрудничества.

Спасибо за дружбу!

Т. Болотова.