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Volvo разработала автопилот для швартовки яхт (Видео)

19.06.2018 07:22 — Разное | ОНТ  
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Подразделение Penta представила свою новую систему, которая позволит автоматически припарковать яхту.

Свою разработку они показали в рамках командной регаты Volvo Ocean Race в Гётеборге. Система смогла самостоятельно «припарковать» 20 метровую яхту, без участия человека. Он должен был только контролировать процесс.

Подобная технология повсеместно внедряется в автомобили не только Volvo, но и других производителей. Подразделение Penta занимается разработкой дизельных двигателей для судов и промышленного производства. 

 
 
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​Подразделение Penta представила свою новую систему, которая позволит автоматически припарковать яхту.
 
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