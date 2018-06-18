Volvo разработала автопилот для швартовки яхт (Видео)

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Подразделение Penta представила свою новую систему, которая позволит автоматически припарковать яхту.

Свою разработку они показали в рамках командной регаты Volvo Ocean Race в Гётеборге. Система смогла самостоятельно «припарковать» 20 метровую яхту, без участия человека. Он должен был только контролировать процесс.

Подобная технология повсеместно внедряется в автомобили не только Volvo, но и других производителей. Подразделение Penta занимается разработкой дизельных двигателей для судов и промышленного производства.