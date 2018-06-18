"Белзарубежстрой" построит храм и комплекс БПЦ. Для этого уже снесли здание в центре Минска

Компания «Белзарубежстрой» построит комплекс Белорусской православной церкви на улице Освобождения. На днях ради этого снесли здание бывшего военкомата. Когда появится новый комплекс и как он будет выглядеть — в материале.



Иллюстрации: gse.by

О простаивающих несколько лет в полуаварийном состоянии зданиях XIX в границах улиц Освобождения — Обойная мы писали в апреле 2018 года. Тогда БПЦ искала инвестора, чтобы построить здесь культурно-просветительский центр. А уже в июне этого года стало известно , что его возведет компания «Белзарубежстрой», связанная с бизнесменом и православным меценатом Виктором Шевцовым.



Изображение с сайта bzs.by

Между ней и Минской епархией был подписан договор о строительстве храма в честь Воскресения Словущего и многофункционального духовно-просветительского комплекса зданий. А на днях на площадке будущего комплекса снесли здание бывшего военкомата.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

А вот сооружения XIX века на Освобождения 6, 6а, ждет реконструкция — это объекты историко-культурного наследия. Комплекс планируют построить к декабрю 2019 года, и он будет выглядеть вот так.









Напомним, строительство нового комплекса административных зданий для БПЦ на улице Освобождения рядом с существующим сооружением Минского епархиального управления митрополит анонсировал в декабре 2015 года. В начале марта 2016-го Александр Лукашенко лично одобрил этот проект, «если возникла такая необходимость».

«Белзарубежстрой» известен строительными проектами в Венесуэле, где белорусы построили заводы и социальное жилье . Председателем совета директоров этой компании является Виктор Шевцов. Он также выступает председателем Наблюдательного совета банка «Решение». Шевцов — православный меценат. Он построил несколько церквей и награжден высшей наградой БПЦ — орденом святого Кирилла Туровского.

Кроме того, Шевцов основал в Эмиратах компанию Future Metro, которая была продана «Белзарубежстрою». Он также является владельцем арабской компании BZS invest FZE. Своим партнером он называет Мохаммеда Ахмада Аль Сувейди (Mohammed Ahmad Alsuwaidi), директора и владельца компаний PSGT Middle East General Trading и Alm Investments.