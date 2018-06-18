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"Белзарубежстрой" построит храм и комплекс БПЦ. Для этого уже снесли здание в центре Минска
Компания «Белзарубежстрой» построит комплекс Белорусской православной церкви на улице Освобождения. На днях ради этого снесли здание бывшего военкомата. Когда появится новый комплекс и как он будет выглядеть — в материале.
О простаивающих несколько лет в полуаварийном состоянии зданиях XIX в границах улиц Освобождения — Обойная мы
Между ней и Минской епархией был подписан договор о строительстве храма в честь Воскресения Словущего и многофункционального духовно-просветительского комплекса зданий. А на днях на площадке будущего комплекса снесли здание бывшего военкомата.
А вот сооружения XIX века на Освобождения 6, 6а, ждет реконструкция — это объекты историко-культурного наследия. Комплекс планируют построить к декабрю 2019 года, и он будет выглядеть вот так.
Напомним, строительство нового комплекса административных зданий для БПЦ на улице Освобождения рядом с существующим сооружением Минского епархиального управления митрополит
«Белзарубежстрой» известен строительными проектами в Венесуэле, где белорусы построили
Кроме того, Шевцов
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Мы узнали, как будут выглядеть новые здания в центре Минска.
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