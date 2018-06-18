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В Гродно сбытчики опасных психотропов осуждены на 10 и 12 лет колонии

19.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродно сбытчики опасных психотропов осуждены на 10 и 12 лет колонии, сообщили  в Гродненском областном суде. 


 

Сегодня суд Октябрьского района вынес решение в отношении двух мужчин. Они обвинялись в том, что, действуя в группе лиц, совершали незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозку, незаконный сбыт психотропных веществ на территории Гродно, Гродненского района и Минска.

 

Приговором суда оба признаны виновными. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества, отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Второго суд приговорил к лишению свободы сроком на 12 лет и 5 дней, с конфискацией имущества, отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. К сроку в 12 лет было добавлено наказание в виде 5 дней лишения свободы, неотбытое по приговору суда Октябрьского района от 15 июня 2017 года.

 

Как сообщалось, преступление было выявлено в результате работы оперативных сотрудников милиции управления наркоконтроля УВД облисполкома и территориальных милицейских подразделений. 12 июля 2017 года в Гродно был задержан местный житель 1989 года рождения. При досмотре у него изъяли пакетик с расфасованным для последующего сбыта кристаллическим веществом. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз признали его особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.

 

Как оказалось, подозреваемый вместе с ранее судимым жителем Гродно с января по июль 2017 года незаконно сбывали психотропные вещества. Оптовую закупку запрещенных веществ осуществили через интернет. Реализовывали их за безналичный расчет в Гродно, Гродненском районе и Минске, где было организовано не менее 340 тайников-закладок. Полученная прибыль превышает Br5 тыс.
 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно сбытчики опасных психотропов осуждены на 10 и 12 лет колонии, сообщили в Гродненском областном суде.
 
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