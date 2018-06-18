Соответствующие указы 18 июня подписал президент Беларуси, сообщили на официальном сайте главы государства.
Игорь Бусько и Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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Двух белорусских генерал-майоров освободили от занимаемых должностей
19.06.2018 07:46 — Разное | Аргументы и факты
Соответствующие указы 18 июня подписал президент Беларуси, сообщили на официальном сайте главы государства.
Игорь Бусько и Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от должностей заместителя Председателя Комитета государственной безопасности...
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