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Двух белорусских генерал-майоров освободили от занимаемых должностей

19.06.2018 07:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Двух белорусских генерал-майоров освободили от занимаемых должностей
БЕЛТА

Соответствующие указы 18 июня подписал президент Беларуси, сообщили на официальном сайте главы государства. 

Игорь Бусько и Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. 

Двух белорусских генерал-майоров освободили от занимаемых должностей КГБ вскрыл масштабную коррупционную сеть

 
 
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Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от должностей заместителя Председателя Комитета государственной безопасности...
 
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