Сегодня – переговоры Лукашенко и Путина

На сайте Александра Лукашенко отмечается, что главы государств в узком составе обсудят «состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализации совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и ​​на международных площадках».





После встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Повестка дня включает 10 вопросов.





Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.





По итогам заседания ожидается подписание ряда документов.