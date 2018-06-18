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Сегодня – переговоры Лукашенко и Путина

19.06.2018 07:49 — Разное | Партизан  
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19 июня в Минске встретятся руководители Беларуси и России.

На сайте Александра Лукашенко отмечается, что главы государств в узком составе обсудят «состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализации совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и ​​на международных площадках».

После встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Повестка дня включает 10 вопросов.

Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

По итогам заседания ожидается подписание ряда документов.
 
Теги: Минск
 
 
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19 июня в Минске встретятся руководители Беларуси и России.
 
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