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Сегодня – переговоры Лукашенко и Путина
19 июня в Минске встретятся руководители Беларуси и России.
На сайте Александра Лукашенко отмечается, что главы государств в узком составе обсудят «состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализации совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках».
После встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Повестка дня включает 10 вопросов.
Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.
По итогам заседания ожидается подписание ряда документов.
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19 июня в Минске встретятся руководители Беларуси и России.
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