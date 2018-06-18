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Как белоруску включили в число 25 людей, чьи идеи изменили мир

19.06.2018 07:45 — Разное | Партизан  
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Психолингвист Лера Бородицки прочитала лекцию на знаменитой конференции TED в США, миссия которой состоит в распространении уникальных идей.

Как белоруску включили в число 25 людей, чьи идеи изменили мир
Уроженка Минска изложила суть своих исследований, благодаря которым ученые в мире по-новому взглянули на вопрос, влияет ли язык, на котором мы говорим, на наше мышление.

Что рассказала Бородицки

По словам Леры, сейчас в мире существует около 7 тысяч языков. И все они отличаются друг от друга множеством характеристик: звуками, словами, структурой… А эти отличия, в свою очередь, влияют на то, как их носители воспринимают окружающий мир.

Например, у аборигенов племени куук таайорре, живущих на полуострове Кейп-Йорк в Австралии, нет слов «справа» или «слева». Вместо этого они всегда используют названия сторон света – север, юг, запад, восток.

– И под «всегда» я имею в виду буквально всегда. Например, они говорят  что-то вроде «Ой, у меня по северо-востоку ноги муравей ползет» или «Подвинь свою чашку немного к югу-юго-западу», – пояснила лектор.

Само приветствие у представителей этого племени звучит как «В какую сторону идешь?» И ответ предполагается наподобие «Далеко вперед на запад. А ты?» То есть любому встречному надо пояснить направление, в котором ты движешься.

Быстро определять стороны света превратилось для носителей данного языка в жизненно важное умение, ведь иначе даже нельзя поздороваться с другим человеком. В итоге они стали очень хорошо ориентироваться в пространстве, отметила Бородицки.

– Куда лучше, чем, как мы ранее думали, вообще может человек. Мы полагали, люди хуже животных – у нас же нет магнитов в клювах, чешуе и так далее. Но нет. Если ваш язык и культура воспитывает в вас это качество, оно разовьется, – сказала она.

Лектор привела также ряд других примеров. Так, русскоговорящие гораздо лучше англоговорящих определяют оттенки светло-синего и темно-синего, потому что в русском языке есть отдельные понятия «голубой» и «синий», а в английском – нет.

Если спросить у немца, каким может быть мост, скорее всего, он скажет «красивым, изящным» и тому подобное. Испанец на такой же вопрос скорее ответит «крепкий, длинный». А все потому, что в немецком «мост» женского рода, а в испанском – мужского.

Кто такая Бородицки

Лера Бородицки, она же Валерия Бородицкая, родилась в 1976 году в Минске, и являлась единственным ребенком в семье, где и папа, и мама были инженерами.

В 12 лет девочка разговаривала на русском, а также в определенной степени владела белорусским и украинским. В школе начала изучать английский.

Затем у родителей появилась возможност мигрировать в США. Близкий друг семьи сделал это тремя месяцами ранее и поселился в штате Иллинойс, куда отправились и Бородицкие.

Как со смехом рассказывает сама Лера, в американской школе за ней из-за биографического прошлого и любви к спорам закрепилось прозвище «Красная фурия».

Она получила степень бакалавра когнитивной науки в Северо-Западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс, а затем – доктора философии в области когнитивной психологии в Стэнфорде.

После была доцентом кафедры мозга и когнитивных наук в Массачусеттском технологическом институте, а также доцентом кафедры психологии, философии и лингвистики в Стэнфорде.

Сейчас Лера – адъюнкт-профессор когнитивных наук в Университете Калифорнии в Сан-Диего и редактор журнала «На рубежах культурной психологии».

Известна как соавтор теории лингвистической относительности, которая опровергает устоявшуюся точку зрения, что человеческое восприятие универсально и не зависит от языка и культуры.

Написала научные работы по многим языкам, включая испанский, немецкий, русский, греческий, индонезийский, японский, иврит и так далее.

Исследования Бородицки часто цитируют масс-медиа. Десятки публикаций появлялись в New York Times, Economist, Newsweek, Boston Globe и Scientific American.

Журнал Utne Reader в 2011 году за работу над теорией относительности языка назвал уроженку Минска в числе 25 людей, чьи идеи изменили мир.

 
Теги: Минск
 
 
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Психолингвист Лера Бородицки прочитала лекцию на знаменитой конференции TED в США, миссия которой состоит в распространении уникальных идей.
 
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