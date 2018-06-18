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Госдепартамент США отдаст разведку на аутсорсинг
Госдепартамент США будет отслеживать коммерческую активность военно-промышленных комплексов иностранных государств с помощью сторонних организаций, как американских, так и иностранных.
Как сообщает ВВС, отслеживать информацию предлагается в источниках на русском языке, арабском, китайском, фарси и урду.
О планах Госдепа стало известно из информации на государственном портале правительственных грантов. Там опубликовано объявление о конкурсе на создание проекта мониторинга и анализа информации, находящейся в открытом доступе, о сделках в области торговли вооружениями и военной техникой.
Объем контракта — до полумиллиона долларов. Участвовать в нем могут неправительственные, коммерческие и образовательные организации.
Эта информация необходима Госдепартаменту для контроля над соблюдением режима санкций и нераспространения. В объявлении особо подчеркивается, что речь идет об активности во всех областях торговли вооружениями и военной техникой, включая обычное оружие.
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Госдепартамент США будет отслеживать коммерческую активность военно-промышленных комплексов иностранных государств с помощью сторонних организаций, как...
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