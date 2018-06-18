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Борис Тасман: у тренера отстраненной за допинг Мазуриной это уже третий прокол

19.06.2018 07:16 — Разное | Партизан  
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Корреспондент "Прессбола" Борис Тасман в материале, посвященном грядущему легкоатлетическому матчу на минском стадионе "Динамо" коснулся дисквалификации молотобойки Анастасии Мазуриной, в пробе которой нашли метаболиты шести запрещенных веществ.

- К бочке меда, какой обещает стать турнир, подмешивается ложка дегтя. На днях дисквалифицирована на четыре года метательница молота Могилевского центра олимпийского резерва Анастасия Мазурина. Ее январский тест, сданный в Могилеве, оказался рекордным по количеству запрещенных препаратов: метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, метандиенона, тамоксифена, метенолон и его метаболиты, тренболон и его метаболиты, анастрозол. Мазурина звезд с небес не хватала — четвертые-пятые места на национальных соревнованиях (59-63 метра). А вот имена ее наставников хорошо известны — отец и сын Воронцовы. У Валерия Алексеевича это третий прокол: ранее нарушителями становились его ученики — олимпийская чемпионка-2008 Оксана Менькова и сын Андрей, пожизненно отлученный от соревнований.

 
Теги: Могилев
 
 
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Корреспондент "Прессбола" Борис Тасман в материале, посвященном грядущему легкоатлетическому матчу на минском стадионе "Динамо" коснулся дисквалификации...
 
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