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Борис Тасман: у тренера отстраненной за допинг Мазуриной это уже третий прокол
Корреспондент
- К бочке меда, какой обещает стать турнир, подмешивается ложка дегтя. На днях дисквалифицирована на четыре года метательница молота Могилевского центра олимпийского резерва Анастасия Мазурина. Ее январский тест, сданный в Могилеве, оказался рекордным по количеству запрещенных препаратов: метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, метандиенона, тамоксифена, метенолон и его метаболиты, тренболон и его метаболиты, анастрозол. Мазурина звезд с небес не хватала — четвертые-пятые места на национальных соревнованиях (59-63 метра). А вот имена ее наставников хорошо известны — отец и сын Воронцовы. У Валерия Алексеевича это третий прокол: ранее нарушителями становились его ученики — олимпийская чемпионка-2008 Оксана Менькова и сын Андрей, пожизненно отлученный от соревнований.
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