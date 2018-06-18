"Я старше и мудрее". Жизель Бундхен извинилась за неумение пользоваться инстаграмом

Супермодель и актриса Жизель Бундхен призналась, что «сожалеет» о своих комментариях в июльском выпуске американского издания Vogue. Сообщив, что она не сильна в высоких технологиях и не готова продвигать себя в социальных сетях, как более юные модели, она вызвала волну негодования среди читателей.

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 27 Фев 2018 в 10:51 PST

Жизель Бундхен , одна из самых популярных в мире моделей бразильского происхождения, стала героиней июльского выпуска американского издания журнала Vogue. 37-летняя манекенщица примерила образ соблазнительной амазонки перед объективами голландских фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуда Матадина, но речь не об этом: возмущение читателей вызвали не ее фотографии, а ее высказывания.

В своем интервью для издания Бундхен рассказала о том, где живет в Бостоне, о разумном потреблении природных ресурсов, этичной моде, уменьшающей влияние индустрии на окружающий мир, и применении переработанных материалов, которое может сохранить планету, если станет массовым и естественным. Но несмотря на прочие глубокие мысли, большинство читателей зацепилось за ее высказывания касательно социальных сетей.

В интервью она рассказала о том, что она давно уже не в том же возрасте, как молодые девушки-супермодели — 37 лет для такой профессии уже достаточно много.

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 14 Июн 2018 в 5:02 PDT

И несмотря на то, что супермодель периодически делится своими фото в инстаграме, она к этой социальной сети относится скептически.

Жизель Бундхен призналась, что аккаунт создала за нее сестра, а сама Жизель никогда бы не стала «продвигать» себя в социальных сетях: «Я бы публиковала только фото закатов. Признаюсь честно, это не мое поколение. Я старше и мудрее. И если бы мне пришлось так «продвигать» себя в соцсетях, как это делают сейчас девочки, — забудьте, такого бы не было».

Это высказывание в прошлом самой высокооплачиваемой модели мира крайне возмутило читателей. Жизель осыпали недовольными комментариями и упрекнули в том, что она считает себя умнее, чем не менее успешные молодые звезды подиумов. В результате супермодель пожалела о том, что так откровенно высказалась.

Жизель Бундхен извинилась за свой комментарий о юных моделях и социальных сетях. Она опубликовала в своем твиттере фотографию с текстом, где и было написано извинение.

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 14 Авг 2017 в 11:56 PDT

«Мне жаль, что мои слова в последней статье Vogue были истолкованы неправильно. Я просто хотела сказать, что, будучи представительницей старшего поколения, я не подкована технологически».

Бундхен продолжила: «Я восхищаюсь подрастающим поколением и его умением справляться со всеми дополнительными спросами со стороны социальных сетей. Конечно же, я никогда не чувствую себя мудрее всех; я считаю, что все мы учимся».

Жизель не называла конкретных имен, но, скорее всего, она имела в виду таких моделей, как 22-летняя Кендалл Дженнер , 16-летняя Кайя Гербер , 21-летняя Белла и 23-летняя Джиджи Хадид, которым социальные сети помогли стать самыми узнаваемыми, востребованными и попасть в рейтинги самых высокооплачиваемых моделей мира. Другие такие известные модели, как Кара Делевинь и Эмили Ратаковски, распространили свое влияние в инстаграме на большой экран и начали играть в кино.

Слова Бундхен уже не в первый раз становятся предметом споров и обсуждений. Она призывала своих друзей молиться за ее мужа Тома Брэди и посылать ему позитивную энергию, чтобы его команда смогла в шестой раз подряд выиграть Суперкубок США.

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 7 Фев 2018 в 7:06 PST

Однако молитвы не помогли, и Жизель пришлось успокаивать своих детей после проигрыша команды ее супруга. Десятилетний Джон, восьмилетний Бенджамин и пятилетняя Вивьен заплакали, но мама решила утешить их: «Папочка уже выигрывал пять раз. А они никогда не выигрывали раньше. Они еще ни разу в жизни не выигрывали Суперкубок, поэтому мы должны позволить иногда выиграть кому-то другому», — объяснила им Бундхен. «Иногда вы должны позволить другим людям побеждать. Мы должны поделиться», — добавила она.

Комментаторы разделились на два лагеря: на союзников команды Тома Брэди и противников. Одни писали, что они не должны отдавать свою победу кому-то другому и «делиться» с противником. Другие возмущались, что фраза «позволить кому-то выиграть» звучит слишком надменно и заносчиво.

«Что? Они позволили нам победить? Нет, это мы их победили. Мы честно и добросовестно ЗАРАБОТАЛИ Суперкубок. А то, что «Патриоты» играли хуже, — это не их подарок, а наша заслуга. Я понимаю, Жизель всего лишь утешала детей, но в любом случае это какое-то глупое покровительство», — высказался один из болельщиков в своем твиттере.