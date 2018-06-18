"После развода муж "отжал" обе квартиры". Адвокат отвечает читательнице, которая попала в трудную ситуацию

Читательница обратилась к нам за помощью: бывший муж после развода не хочет «делиться» квартирами, а платить космическую, со слов женщины, госпошлину за поход в суд ей не хочется. Какой выход из этой ситуации, рассказывает адвокат.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на lina@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.





— В браке с мужем мы одну квартиру купили, а вторую — построили. Инициатором развода была я. На мое решение повлиял ряд моментов, но мой бывший муж услышал из них только то, что у меня появился другой мужчина. Он так и не понял, что новый мужчина — это лишь следствие тех проблем, которые были в нашей семье по его вине. И если бы он вел себя со мной иначе, то никакого другого мужчины в моей жизни никогда бы не появилось.

В итоге мы расстались плохо, он считает меня своим врагом и делает все гадости, которые только может придумать. В том числе он «отжал» обе квартиры, выбросил мои вещи из той, в который мы жили, и поменял замки в обеих (вторую мы сдавали).

В итоге я не могу попасть ни в одну из квартир, а мой бывший муж живет в одной из них и получает стабильный доход от сдачи второй квартиры. Меня эта ситуация — понятное дело — не устраивает. Но за счет того, что обе квартиры записаны на бывшего мужа, кроме походов в суд за разделом имущества проблему не решить.

А когда я уже наконец решилась на это, выяснилось, что за такой поход в суд мне нужно заплатить не какую-то символическую сумму, как я думала, а просто космическую госпошлину. Таких денег у меня, конечно же, нет и не предвидится. Мой бывший муж прекрасно об этом знает и понимает, что довести это дело до суда у меня не получится. Это повод для его постоянных издевательств надо мной. А я сейчас на самом деле живу с новым молодым человеком на съемной квартире. Но это же бред какой-то.

Неужели если я не смогу заплатить госпошлину, я так никогда и не увижу своей части в этом имуществе? Понятно же, что я могу до бесконечности ждать, пока мой бывший муж захочет поделить со мной это имущество и сам пойдет в суд. Что делать? Как не платить госпошлину или как заставить бывшего мужа поучаствовать в ее оплате?

Комментарий адвоката

— Прежде чем принимать решение о том, каким образом вам следует действовать в сложившейся ситуации и действовать ли в принципе, вам нужно четко уяснить для себя следующие обстоятельства.

Во-первых, ваш бывший супруг — последний, кто заинтересован в разделе совместно нажитого вами имущества, поскольку сейчас именно он является собственником обеих квартир, нажитых вами в период брака.

Более того, они находятся именно в его пользовании. Следовательно, ожидать что однажды ваш бывший супруг обратится с соответствующим исковым заявлением в суд, бессмысленно.

Во-вторых, до тех пор, пока вы не инициируете раздел имущества, спорные квартиры будут оставаться в собственности вашего бывшего супруга.

В-третьих, привлечь бывшего супруга к оплате государственной пошлины на стадии подачи искового заявления в суд у вас не получится, поскольку обязанность по уплате государственной пошлины возлагается непосредственно на то лицо, которое обращается в суд для защиты своих нарушенных прав и законных интересов.

Заплатив государственную пошлину, вы вправе впоследствии поставить вопрос о взыскании этих расходов с бывшего супруга. Однако решение по указанному вопросу будет приниматься судом никак не раньше, чем при разрешении гражданского дела по существу заявленных вами исковых требований.

Таким образом, на этом этапе в вопросе оплаты государственной пошлины вы можете рассчитывать только на свои силы.





Справочно: в соответствии с п. 1.1 Приложения 14 к Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК Республики Беларусь), ставка государственной пошлины за рассмотрение судом искового заявления имущественного характера, в том числе заявления о праве собственности на имущество, установлена в размере 5% цены иска.

Необходимо учитывать: исходя из смысла п. 9 ч.1 ст. 120 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь) в исках о праве собственности на изолированные помещения, принадлежащие гражданам на праве собственности, цена иска определяется стоимостью данных изолированных помещений.

Поскольку вы претендуете не на обе квартиры, а на долю в этом имуществе, то цена иска в таком случае будет определяться именно стоимостью соответствующей доли.

Тем не менее, как показывает практика, эта сумма действительно зачастую оказывается чрезмерно высокой для лица, которое обращается в суд за защитой своих прав. Как видим из письма, вы оказались именно в такой ситуации.

Чтобы не лишать вас доступа к правосудию и возможности отстоять свои права и законные интересы, действующим законодательством предусмотрен механизм полного или частичного освобождения от обязанности по уплате государственной пошлины.

Освобождение от этой обязанности возможно в судебном и во внесудебном порядке. Рассмотрим каждый из предложенных законодателем вариантов.

Судебный путь заключается в подаче суду, которому подсудно ваше дело, соответствующего письменного заявления о полном либо частичном освобождении вас от уплаты государственной пошлины.

Заслуживает внимания: это заявление может быть подано в суд в качестве отдельного документа, приложенного к соответствующему исковому заявлению, или же просьба об освобождении от уплаты государственной пошлины может содержаться непосредственно в тексте вашего искового заявления.

Справочно: суд (судья) вправе полностью или частично освободить физических лиц от уплаты государственной пошлины по судебным делам в отношении объектов обложения, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (абз.2 ч.1 ст. 130 ГПК Республики Беларусь). Особое внимание обращаю на то, что это право, а не обязанность суда.

Важно: освобождение от уплаты государственной пошлины при обращении в суд возможно по причине затруднительного имущественного положения заявителя.

Обратите особое внимание: к заявлению об освобождении от судебных расходов, к числу которых относится государственная пошлина, гражданин обязан приложить документы, свидетельствующие о его материальном и семейном положении (ч.2 ст. 131 ГПК Республики Беларусь).

Таким образом, для достижения поставленной цели вам необходимо предоставить суду все возможные доказательства, свидетельствующие о вашем затруднительном имущественном положении, которое объективно лишает вас возможности в полном объеме оплатить государственную пошлину при обращении в суд.

Имейте в виду: при решении вопроса об освобождении от уплаты в доход государства государственной пошлины (и иных судебных расходов) учитываются:

размер заработной платы и (или) доходов,

возраст и состояние здоровья,

количество иждивенцев,

иные обстоятельства, объективно свидетельствующие о затруднительном материальном положении заявителя (включая сведения о долговых, кредитных и прочих имущественных обязательствах; об имеющихся в собственности объектах недвижимости, транспортных средствах и т.д.).

Внесудебный путь заключается в подаче в местный исполнительный и распорядительный орган письменного заявления о полном либо частичном освобождении вас от уплаты государственной пошлины при обращении с исковым заявлением в суд.

Непосредственно право освобождать от государственной пошлины в подобных ситуациях предоставлено местным Советам депутатов или по их поручению — исполнительным и распорядительным органам (п. 1 ст.258 НК Республики Беларусь).

По сложившейся практике, областные и Минский городской Советы депутатов своими решениями делегируют предоставление вышеуказанных льгот по государственной пошлине местным исполнительным комитетам или администрациям города. Поэтому обращаться с соответствующим заявлением вам необходимо именно в местный исполнительный комитет или в администрацию города по территориальности.

Поскольку критерий освобождения тот же — ваше имущественное положение, то в своем заявлении вам необходимо привести те же аргументы в пользу освобождения от уплаты государственной пошлины и приложить к заявлению те же подтверждающие документы, что и при обращении по данному вопросу в суд. Дополнительно к заявлению в местный исполнительный и распорядительный орган вам необходимо приложить копию искового заявления, с которым вы намерены обращаться в суд.

Следует знать: отказ суда (судьи) в предоставлении льготы по государственной пошлине на стадии принятия заявления к производству суда не препятствует решению этого вопроса органом местного управления и самоуправления. Аналогично решение органа местного управления и самоуправления об отказе в предоставлении льготы по государственной пошлине не препятствует суду (судье) при наличии установленных законом оснований освободить гражданина полностью или частично от уплаты государственной пошлины в доход государства. Данные правила зафиксированы в п. 10 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 02.06.2011 года № 1 «О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам».

Мой личный совет: чтобы инициировать рассмотрение вопроса об освобождении от уплаты государственной пошлины при обращении в суд, вам необходимо подготовить соответствующее заявление. Второе — к заявлению следует приложить документы, подтверждающие ваше затруднительное имущественное положение. Третье — в любой последовательности по вашему усмотрению обратиться с данным пакетом документов в суд и (или) в местный исполнительный и распорядительный орган по территориальности.

Чтобы не терять время, рекомендую обратиться в указанные компетентные органы одновременно, поскольку такая возможность не исключается действующим законодательством. Помните, что из вашего заявления и из прилагаемых к нему документов должно четко усматриваться такое имущественное положение, которое объективно препятствует вам оплатить государственную пошлину при обращении в суд. В противном случае шансы на освобождение невелики. В зависимости от степени несоразмерности вашего имущественного положения и размера государственной пошлины вам необходимо ставить вопрос о полном либо о частичном освобождении от ее оплаты.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и, получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: заявление об освобождении от уплаты государственной пошлины, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»