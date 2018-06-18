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В Беларуси рекордно низкая годовая инфляция. Но мы все равно уступаем многим странам
В Беларуси в мае
В России годовая инфляция в мае
В Украине рост цен на товары и услуги в годовом выражении в мае
В странах ЕС годовая инфляция в мае составила 2%, а в еврозоне — 1,9%,
Из стран еврозоны по уровню годовой инфляции обогнала Беларусь только Румыния — 4,6%. В Эстонии этот показатель в мае составил 3,1%, Венгрии и Литве — 2,9%, Словакии — 2,7%, в Латвии и Великобритании — 2,4%.
Ниже всего годовая инфляция в мае была отмечена в Ирландии (0,7%), Греции (0,8%), Дании, Италии, Кипре и Финляндии (везде по 1%) и Польше (1,2%).
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как годовая инфляция в Беларуси отличается от инфляции в других странах.
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