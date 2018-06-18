|
Польша против Колумбии с автором лучшего гола прошлого мундиаля. Рассказываем о квартете H на ЧМ-2018
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски выиграл гонку бомбардиров европейской квалификации к чемпионату. Левандовски забил 16 раз. Для сравнения, на счету Криштиану Роналду было 15 мячей в отборочных матчах. Тем временем гол лидера колумбийской дружины Хамеса Родригеса был признан лучшим
SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета H на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
Превью остальных групп
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польша против Колумбии с автором лучшего гола прошлого мундиаля. Рассказываем о квартете H на ЧМ-2018
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски выиграл гонку бомбардиров европейской квалификации к чемпионату. Левандовски забил 16 раз. Для сравнения, на счету...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)