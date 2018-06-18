Польша против Колумбии с автором лучшего гола прошлого мундиаля. Рассказываем о квартете H на ЧМ-2018

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Форвард сборной Польши Роберт Левандовски выиграл гонку бомбардиров европейской квалификации к чемпионату. Левандовски забил 16 раз. Для сравнения, на счету Криштиану Роналду было 15 мячей в отборочных матчах. Тем временем гол лидера колумбийской дружины Хамеса Родригеса был признан лучшим не только на прошлом мундиале , но и по итогам 2014 года.

SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета H на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Превью остальных групп

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