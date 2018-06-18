Беспилотный российский танк, который разрабатывается на базе новейшей боевой платформы Т-14 «Армата», получил название «Тачанка Б». Это следует из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России, попавшего в распоряжение РИА Новости .

«Тачанка Б» — разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения", — говорится в докладе.



T-14 «Армата»

Т-14 «Армата» — новейший российский танк с необитаемой башней, единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Экипаж машины — три человека — размещен в корпусе в специальной бронированной капсуле. В танке применен ряд передовых технических решений, которые повысили его огневую мощь и защищенность.

Он построен на основе универсальной тяжелой платформы нового поколения «Армата», которая станет основой для танков, тяжелых боевых машин пехоты, инженерных машин, тяжелых БТР, машин поддержки танков, разведки и управления.