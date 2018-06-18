Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в Минске

Сегодня Александр Лукашенко проведёт переговоры со своим российским коллегой.

Как ожидается, президенты обсудят развитие двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, сотрудничество в интеграционных объединениях и на международных площадках. В прошлом году торговля между странами выросла на четверть и превысила 32 миллиарда долларов. Развивается сотрудничество в энергетике. Поставки нефти и газа в Беларусь идут в штатном режиме. Согласно графику реализуется крупнейший инвестиционный проект двух стран – строительство Белорусской АЭС. Запуск первого энергоблока намечен на 2019 год. Одна из ключевых тем переговоров – обеспечение равных прав граждан Беларуси и России, а также единых условий для работы предприятий и бизнеса. Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в Высшем госсовете Союзного государства. Деловая повестка включает около десяти вопросов. Президенты рассмотрят итоги торгово-экономического сотрудничества прошлого года, заслушают отчёт об исполнении бюджета 2016, обсудят программу согласованных действий во внешней политике. Также предстоит утвердить приоритеты развития Союзного государства до 2022 года. По итогам работы ожидается подписание пакета документов.