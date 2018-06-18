Движение транспорта ограничат в ночное время из-за подготовки ко Дню Независимости в Минске

Подготовка ко Дню Независимости идёт активно. Уже проводятся ночные репетиции. В связи с этим сегодня в Минске ограничат движение транспорта после 23 часов.

Будет перекрыта часть проспектов Машерова и Победителей. А также улицы Тимирязева, Сапёров, Орловская. В ГАИ просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать свой маршрут.