|
Движение транспорта ограничат в ночное время из-за подготовки ко Дню Независимости в Минске
Подготовка ко Дню Независимости идёт активно. Уже проводятся ночные репетиции. В связи с этим сегодня в Минске ограничат движение транспорта после 23 часов.
Будет перекрыта часть проспектов Машерова и Победителей. А также улицы Тимирязева, Сапёров, Орловская. В ГАИ просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовка ко Дню Независимости идёт активно. Уже проводятся ночные репетиции. В связи с этим сегодня в Минске ограничат движение транспорта после 23 часов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)