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"Познакомился с бисексуальной девушкой и стал таким же". Читатель делится с психологом своими страхами
Читатель поделился с психологом своими страхами: после знакомства с девушкой бисексуальной ориентации, он тоже изменил свои сексуальные предпочтения. Но это его пугает, и мужчина не знает, как с этим справиться. Что же посоветует психолог?
— Здравствуйте. Долго думал, стоит ли писать вам. Ведь на помощь я не надеюсь, да и люди, разбирающиеся в этой теме, — редкость. Но все же хочу услышать мнение специалиста. А теперь постараюсь рассказать кратко, иначе описание займет страниц 50. Мне 40 лет, был женат, двое детей. В определенный момент судьба свела с девушкой, а та оказалась с би-ориентацией.
И моя дружба с ней или отношения — не знаю, как это назвать — изменили меня. Вернее, мое сознание разделилось, как у нее, и я стал такой же, как и она. Периодически так же, как и у нее, у меня происходит перестройка сознания от обычного до извращенного, и я не вижу границ в сексуальном плане. И меня это пугает, я боюсь потерять контроль над собой. Внушает ужас вся эта тусовка, замешанная на гомосексуализме. Что делать и как быть? Бороться с этим или сдаться и погубить душу? Эти вопросы волнуют меня, и я хочу услышать ваш совет.
Комментарий психолога:
Анна Ефремова, психолог
— Вам нелегко, вы чувствуете тревогу, беспомощность, неспособность держать контроль. И в то же время остаетесь с теми и в том пространстве, которое так пугает.
Ваше короткое письмо оставило впечатление того, что в вашей жизни многое происходит само, как будто вне вашего контроля: «судьба свела», «сознание разделилось»…
Может, стоит подумать о том, что привело вас туда? Возможно, не вполне осознанные сексуальные (и не только) желания, которые вы не могли реализовать с другими.
Бороться с желаниями — то же, что бороться со своей энергией и природой. Это не принесет удовлетворения. Нужно разобраться со своими желаниями, с тем, какие потребности лежат в их основе их, про что они для вас на самом деле. Ведь формы их реализации могут быть разными: они могут проявляться не только в сфере сексуальных отношений. Пока еще не весь контроль потерян, направьте его часть на обращение к специалисту.
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"Познакомился с бисексуальной девушкой и стал таким же". Читатель делится с психологом своими страхами
Читатель поделился с психологом своими страхами: после знакомства с девушкой бисексуальной ориентации он тоже изменил свои сексуальные предпочтения.
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