"Познакомился с бисексуальной девушкой и стал таким же". Читатель делится с психологом своими страхами

Читатель поделился с психологом своими страхами: после знакомства с девушкой бисексуальной ориентации, он тоже изменил свои сексуальные предпочтения. Но это его пугает, и мужчина не знает, как с этим справиться. Что же посоветует психолог?



kinopoisk.ru / кадр из фильма "С широко закрытыми глазами" носит иллюстративный характер

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



— Здравствуйте. Долго думал, стоит ли писать вам. Ведь на помощь я не надеюсь, да и люди, разбирающиеся в этой теме, — редкость. Но все же хочу услышать мнение специалиста. А теперь постараюсь рассказать кратко, иначе описание займет страниц 50. Мне 40 лет, был женат, двое детей. В определенный момент судьба свела с девушкой, а та оказалась с би-ориентацией.

И моя дружба с ней или отношения — не знаю, как это назвать — изменили меня. Вернее, мое сознание разделилось, как у нее, и я стал такой же, как и она. Периодически так же, как и у нее, у меня происходит перестройка сознания от обычного до извращенного, и я не вижу границ в сексуальном плане. И меня это пугает, я боюсь потерять контроль над собой. Внушает ужас вся эта тусовка, замешанная на гомосексуализме. Что делать и как быть? Бороться с этим или сдаться и погубить душу? Эти вопросы волнуют меня, и я хочу услышать ваш совет.

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»





— Вам нелегко, вы чувствуете тревогу, беспомощность, неспособность держать контроль. И в то же время остаетесь с теми и в том пространстве, которое так пугает.

Ваше короткое письмо оставило впечатление того, что в вашей жизни многое происходит само, как будто вне вашего контроля: «судьба свела», «сознание разделилось»…

Может, стоит подумать о том, что привело вас туда? Возможно, не вполне осознанные сексуальные (и не только) желания, которые вы не могли реализовать с другими.

Бороться с желаниями — то же, что бороться со своей энергией и природой. Это не принесет удовлетворения. Нужно разобраться со своими желаниями, с тем, какие потребности лежат в их основе их, про что они для вас на самом деле. Ведь формы их реализации могут быть разными: они могут проявляться не только в сфере сексуальных отношений. Пока еще не весь контроль потерян, направьте его часть на обращение к специалисту.