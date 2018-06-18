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"Когда переехали, спали на надувном матрасе". История проекта "Моя квартира - мой дизайн"

19.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Вместе c универсальным сайтом по поиску недвижимости BIR.BY мы продолжаем конкурс «Моя квартира — мой дизайн». Напомним, в нем соревнуются участники, которые могут поделиться общей концепцией стиля своего жилья. Сегодня рассказываем о ремонте однокомнатной квартиры, в которой получилось целых пять спальных мест.

Хотите поделиться своей историей ремонта и получить шанс выиграть 500 рублей? Пишите на kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира».

Напоминаем, что необходимо вложить в письмо:

— текст в формате .doc;
— горизонтальные фотографии в формате .jpg или .jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);
— план комнаты или квартиры — с ним проще понимать точки съемок.

Остальные условия вы можете прочитать в анонсе.

Своей историей ремонта с нами поделилась читательница Екатерина:

— Квартиру мы начали строить в апреле 2015 года, но документы на нее получили только в мае 2017-го. И вот мы стали счастливыми обладателями собственной «однушки». Общая площадь квартиры — 40,4 кв.м.


Ремонт длился почти два года. Мы хотели сделать жилье уютным и при этом уложиться в бюджет. Начали с проводки электрики. Потом занимались сантехникой. С этими работами нам помог друг семьи.

В ванной и санузле положили плитку белорусского производства, сделали натяжные потолки.


На пол муж сам положил ламинат — одинаковый по всей квартире. Мы старались выбирать светлые материалы: на них меньше видна пыль. Установили межкомнатные двери, по цвету гармонирующие с ламинатом. На них не экономили: ставили хороший и надежный вариант.


Сделав это, мы переехали. Спали на надувном матрасе и готовили на электрической плитке.

В тот момент пришло время подумать о дизайне: что, где и как расположим. Одно я знала точно: будем придерживаться минимализма.

Так как коридора в квартире не было, пришлось думать, как отделить входную дверь от жилого помещения. Сделали мы это с помощью шкафов-купе — здесь нам помог дизайнер. В итоге от 20 «квадратов», которые занимала жилая комната, осталось 17, но мы все равно довольны результатом: места предостаточно, к тому же появилась мини-гардеробная для всей семьи.


В комнате поставили угловой диван, на одну стену повесили телевизор, на вторую — картину на холсте. Сейчас там появилась детская кроватка для нашего сына, но и она не занимает много места.


Разработать дизайн кухни оказалось сложнее. На 11,7 «квадратах» нужно было разместить спальное место на случай приезда гостей. Когда выбирали кухонный гарнитур, решили не экономить: в этом помещении мы проводим больше времени, чем в комнате. Хотелось легкости и минимализма. Купили обеденный стол, который раскладывается: за ним могут сидеть одновременно шесть человек. Диван тоже можно разложить — получится два спальных места. Между двух окон на кронштейн повесили телевизор.


Ремонт закончился, и наконец-то можно наслаждаться его результатами. Единственное, что нам теперь кажется неудачным — это кухонные обои. Но их можно и переклеить.

Расскажу о затратах:

электрика — 600 BYN;

сантехника — 1670 BYN;

черновая, чистовая отделка (поклейка обоев, покраска потолка и т.д.) — 2000 BYN;

покупка и укладка плитки — 1900 BYN;

ламинат, плинтуса, уголки и т.д. — 560 BYN;

обои и клей — 950 BYN;

кухонный гарнитур — 4210 BYN;

бытовая техника — 3750 BYN;

угловой диван — 1040 BYN;

кухонный диван — 600 BYN;

шкафы-купе — 2700 BYN;

шторы, тюли, карнизы — 1046 BYN;

люстры и бра — 250 BYN;

межкомнатные двери — 1160 BYN;

два телевизора — 1840 BYN;

натяжные потолки и светильники — 340 BYN;

стол и два стула — 394 BYN;

мелкие расходы — 2620 BYN;

Итого: 27 630 BYN.

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Сегодня рассказываем о ремонте "однушки" для семьи из трех человек. *Партнерский материал
 
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