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"Когда переехали, спали на надувном матрасе". История проекта "Моя квартира - мой дизайн"
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Своей историей ремонта с нами поделилась читательница Екатерина:
— Квартиру мы начали строить в апреле 2015 года, но документы на нее получили только в мае 2017-го. И вот мы стали счастливыми обладателями собственной «однушки». Общая площадь квартиры — 40,4 кв.м.
Ремонт длился почти два года. Мы хотели сделать жилье уютным и при этом уложиться в бюджет. Начали с проводки электрики. Потом занимались сантехникой. С этими работами нам помог друг семьи.
В ванной и санузле положили плитку белорусского производства, сделали натяжные потолки.
На пол муж сам положил ламинат — одинаковый по всей квартире. Мы старались выбирать светлые материалы: на них меньше видна пыль. Установили межкомнатные двери, по цвету гармонирующие с ламинатом. На них не экономили: ставили хороший и надежный вариант.
Сделав это, мы переехали. Спали на надувном матрасе и готовили на электрической плитке.
В тот момент пришло время подумать о дизайне: что, где и как расположим. Одно я знала точно: будем придерживаться минимализма.
Так как коридора в квартире не было, пришлось думать, как отделить входную дверь от жилого помещения. Сделали мы это с помощью шкафов-купе — здесь нам помог дизайнер. В итоге от 20 «квадратов», которые занимала жилая комната, осталось 17, но мы все равно довольны результатом: места предостаточно, к тому же появилась мини-гардеробная для всей семьи.
В комнате поставили угловой диван, на одну стену повесили телевизор, на вторую — картину на холсте. Сейчас там появилась детская кроватка для нашего сына, но и она не занимает много места.
Разработать дизайн кухни оказалось сложнее. На 11,7 «квадратах» нужно было разместить спальное место на случай приезда гостей. Когда выбирали кухонный гарнитур, решили не экономить: в этом помещении мы проводим больше времени, чем в комнате. Хотелось легкости и минимализма. Купили обеденный стол, который раскладывается: за ним могут сидеть одновременно шесть человек. Диван тоже можно разложить — получится два спальных места. Между двух окон на кронштейн повесили телевизор.
Ремонт закончился, и наконец-то можно наслаждаться его результатами. Единственное, что нам теперь кажется неудачным — это кухонные обои. Но их можно и переклеить.
Расскажу о затратах:
электрика — 600 BYN;
сантехника — 1670 BYN;
черновая, чистовая отделка (поклейка обоев, покраска потолка и т.д.) — 2000 BYN;
покупка и укладка плитки — 1900 BYN;
ламинат, плинтуса, уголки и т.д. — 560 BYN;
обои и клей — 950 BYN;
кухонный гарнитур — 4210 BYN;
бытовая техника — 3750 BYN;
угловой диван — 1040 BYN;
кухонный диван — 600 BYN;
шкафы-купе — 2700 BYN;
шторы, тюли, карнизы — 1046 BYN;
люстры и бра — 250 BYN;
межкомнатные двери — 1160 BYN;
два телевизора — 1840 BYN;
натяжные потолки и светильники — 340 BYN;
стол и два стула — 394 BYN;
мелкие расходы — 2620 BYN;
Итого: 27 630 BYN.
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Сегодня рассказываем о ремонте "однушки" для семьи из трех человек. *Партнерский материал
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