В Японии после землетрясения зафиксировали 26 афтершоков

26 повторных подземных толчков зафиксировали сейсмологи после землетрясения. Четыре из них – толчки в четыре балла по семибалльной шкале, которая принята в Японии.

Напомним, четыре человека погибли и свыше 360 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в понедельник в северной части префектуры Осака. Колебания были зафиксированы на глубине 10 метров. Сильных разрушений нет, угроза цунами исключена.