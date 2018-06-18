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Расследование уголовного дела 37-летнего минчанина, который незаконно присвоил собственность двух фирм, ликвидацией которых он занимался, направлено в суд

19.06.2018 08:42 — Разное | ОНТ  
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Речь идёт о ста тысячах долларов. По версии следствия, минчанин действовал вовсе не в интересах юридических лиц. 

В частности, пользуясь полномочиями, он заключал договоры от имени одной из этих организаций на аренду помещений, хотя экономически это было нецелесообразно. Часть денег обвиняемый забрал себе.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси: «В период расследования получены сведения о причастности ликвидатора к хищениям с использованием служебных полномочий. Обвиняемый, осознавая недопустимость совершения не связанных с ликвидацией сделок, совершил хищение транспортных средств предприятия, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. В целях возмещения ущерба и процессуальных издержек на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 200 тысяч рублей».

Действия обвиняемого квалифицированы по признакам нескольких составов преступления. Уголовное дело направлено в суд. 

 
 
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Речь идёт о ста тысячах долларов. По версии следствия, минчанин действовал вовсе не в интересах юридических лиц.
 
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