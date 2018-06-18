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Командно-штабное учение прошло в Берёзовском районе
Основная тема – управление силами территориальной обороны. Защита населённых пунктов – одна из самых важных в обеспечении военной безопасности.
Подобные манёвры – это способ противостояния вооружённой агрессии.
Особое внимание военных – оборона населённых пунктов, созданию и удержанию опорных пунктов. Участники учения продемонстрировали готовность встать на защиту своей страны и её суверенитета.
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Основная тема – управление силами территориальной обороны. Защита населённых пунктов – одна из самых важных в обеспечении военной безопасности.
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