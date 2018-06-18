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Что нужно знать, перед тем как сесть на байк. Разбираем типичные ошибки мотоциклистов с экспертом

19.06.2018 08:37 — Разное | Tut.by  
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Мотосезон в самом разгаре и в новостных лентах то и дело появляются сообщения об очередной аварии с мотоциклистами. Проблема часто кроется в начальной подготовке. Мотоцикл — специфический транспорт и требует при подготовке особых знаний и умений. AUTO.TUT.BY пообщался с Дмитрием Евхименко, руководителем мотошколы Keymotoschool, и выяснил, с чего стоит начать будущему мотоциклисту и что не помешает знать тому, кто уже ездит по дорогам.


Даже у райдеров с опытом, но без подготовки в профессиональной мотошколе встречаются ошибки, не говоря уж о новичках. Разница только в том, что новичкам правильные рефлексы привить проще. Ни одни устные советы не заменят реальной практики, но все же для понимания собственных ошибок обратимся к теории.

Расслабь тело и не отвлекайся

— Первая ошибка — общая зажатость. Обычно сопровождается мертвой хваткой в руль, чего категорически нельзя делать! Мотоцикл — система самостабилизирующаяся, поэтому мешать ему не стоит, и все резкие и судорожные движения нам не нужны. Именно с решения этой проблемы мы и начинаем занятия в нашей мотошколе, — говорит Дмитрий.


Смотри туда, куда хочешь приехать

— Взгляд. Первое, что делают начинающие, — утыкаются в панель приборов в поисках ссылки. Это очень сильно заметно у людей, связанных с IT сферой, — шутит Дмитрий. — Многие слышали фразу «Мотоцикл едет туда, куда смотрит райдер». Довериться правильному взгляду можно только с правильной подачи материала инструктором. Подобрать ключики к каждому ученику — задача не из легких, поскольку страх перед мотоциклом у многих людей весьма ощутим.


Совсем недавно мы писали о правильном взгляде во время заездов по Нюрбургрингу. Что на автомобиле, что на мотоцикле действует одно правило — смотреть надо туда, куда хочешь приехать. На самом деле, когда нет изначально выработанного рефлекса, переучиться весьма тяжело.

Об опыте скажет… посадка

— Посадка — еще один важный элемент. Чтобы остаться в безопасности на мотоцикле, мы должны работать. Каждую секунду! Соответственно, и поза на байке должна быть рабочая. Отдыхать будете на диване. Отдых на мотоцикле чреват появлением в вашей компании людей в белом, — говорит Дмитрий.


Мотоинструктор подчеркивает, что особенно это касается пилотов спортбайков. Грамотная посадка — 50% успеха.

Учите матчасть

— Мотоцикл — это не автомобиль. «Самый лучший мотоцикл — это технически исправный мотоцикл». Эту фразу я повторяю всем. Зачастую мелкое регламентное обслуживание байка мы делаем сами. И должны это делать. Техника не выносит одиночества, и мы должны общаться со своим любимцем и ухаживать за ним. Поверьте, он всегда ответит взаимностью. Мойте мотоцикл сами или участвуйте в этом процессе, при котором вы еще и внимательно рассматриваете байк. Какой-нибудь отвинченный или не зажатый болт может надолго испортить настроение, — советует Дмитрий.

Пальцы на рычагах? Нет


— Можно долго дискутировать, но все-таки свободные руки в любом положении нам не помешают. Имея мнимый запас в виде моментального доступа к переднему тормозу, зачастую райдеры делают непоправимую ошибку. Торможение — это последняя линия обороны, но далеко не эффективная. Мы не сможем остановить Землю моментально. Законы инерции никто не отменял. Пережатый в повороте с перепугу «перед» (а человек подбирает в критической ситуации то, что поближе на полочке лежит) моментально уложит мотоцикл, а тело, имеющее инерцию, продолжит движение. Вопрос как: на, под или перед байком. Дай бог, такого не случится. Поэтому лучший выход — это маневр, множество которых мы и отрабатываем на наших занятиях до автоматизма.

Наш эксперимент


Чтобы убедиться в пользе индивидуального обучения в мотошколе, AUTO.TUT.BY решил провести свой эксперимент. Мы отправили к Дмитрию Евхименко своего курсанта. И это девушка с полным отсутствием опыта езды на мотоцикле. Что из этого вышло, читайте в ближайшее время.

 
 
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Даже опытные мотоциклисты зачастую ездят неправильно, не говоря уж о новичках. О типичных ощибках моторайдеров рассказал Дмитрий Евхименко, руководитель...
 
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