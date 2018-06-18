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Вулкан Килауэа продолжает поглощать Гавайи

19.06.2018 08:50 — Разное | ОНТ  
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Уже почти пять недель он держит в страхе местных жителей. Поток магмы разделился на несколько рукавов. Лава выжигает всё на своём пути. За время извержения уничтожено 600 домов.

Пляжи островов покрылись золотистыми волокнами, так называемыми волосами Пеле. При попадании в воду, они крайне опасны для людей и животных. «Дожди» из подобных волокон уже вызывали массовую гибель крупного рогатого скота на фермах острова. Когда извержение закончится, учёные пока спрогнозировать не могут. 

 
 
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Уже почти пять недель он держит в страхе местных жителей. Поток магмы разделился на несколько рукавов. Лава выжигает все на своём пути. За время извержения...
 
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