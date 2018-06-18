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Сбои в работе YouTube зафиксированы по всему миру
19.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Интернет-пользователи из многих стран мира сообщают о сбое в работе видеохостинга YouTube. Об этом информирует сайт Downdetector, который отслеживает неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе хостинга YouTube зафиксирован около 20.38 по московскому времени. По сведениям Downdetector, более половины пользователей пожаловались, что не могут смотреть видеоролики, треть не смогла попасть на сайт, а около десяти процентов пользователей не авторизовались.
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Интернет-пользователи из многих стран мира сообщают о сбое в работе видеохостинга YouTube. Об этом информирует сайт Downdetector, который отслеживает неполадки...
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