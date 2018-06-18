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Готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании проверят профсоюзы

19.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании проверят профсоюзы

Накануне уборочной кампании технические инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси, представители областных и районных объединений профсоюзов планируют посетить все сельскохозяйственные организации страны.

 

Основные моменты, на которые обратят внимание во время мониторинга, – это обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также вопросы организации доставки горячего питания и питьевой воды. Особое внимание тем регионам, в которых в прошлом году были выявлены примеры некачественной организации питания для работников, занятых на жатве.

 

«Уборочная кампания в нашей стране, как правило, стартует в июле, но активная подготовка к ней в организациях АПК идет уже сейчас. Поэтому мы намерено начинаем проводить мониторинги за месяц до начала жатвы, чтобы у предприятий было время исправить все недочеты и нарушения, а работники в безопасных и комфортных условиях могли выполнять свои обязанности. Чтобы с самого первого дня уборки у них не возникало проблем с питанием, водой, спецодеждой и прочим», – отметил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Александр Зайцев.

 

Представители профсоюзов также проверят наличие и состояние санитарно-бытовых помещений и душевых, оборудованных мест для приема пищи, обратят внимание на соблюдение правил охраны труда при проведении ремонтных работ и соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности. 

По результатам проверок техническая инспекция труда выдаст нанимателям рекомендации с установленными сроками устранения выявленных нарушений. Об их устранении они будут обязаны информировать техническую инспекцию труда ФПБ.

 

Пресс-служба Федерации профсоюзов Беларуси.

 
 
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Накануне уборочной кампании технические инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси, представители областных и районных объединений профсоюзов планируют...
 
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