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В Нацбанке спрогнозировали, чем грозят белорусам кредитный бум и растущие зарплаты

19.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Высокая кредитная активность белорусов, которая наблюдалась в 2017 году и поддерживалась ростом заработных плат и мягкими ценовыми условиями кредитования, может привести к ухудшению платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке. Это может произойти при дальнейшем усиленном росте кредитной активности населения. Такой прогноз содержится в аналитическом обозрении Нацбанка «Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2017 году».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кредитная задолженность физлиц в национальной валюте в 2017 году
выросла на 26,7% (за 2016 год — на 4,3%). Прирост был в том числе за счет:
потребительского кредитования — на 75,1%(за 2016 год — на 3,5%), а также
кредитов на финансирование недвижимости — на 11,3% (за 2016 год — на 4,6%), отмечает регулятор.

— Росту потребительского кредитования в отчетном году способствовали мягкие
ценовые условия кредитования, поддерживаемые ростом доходов населения, — поясняют в Нацбанке.

Однако при дальнейшем усиленном росте кредитной активности населения может ухудшиться платежный баланс страны и ситуация на валютном рынке.

Напомним, в 2018 году кредитные долги белорусов перед банками установили рекорд. На 1 мая задолженность физических лиц по потребительским кредитам в очередной раз побила рекорд и превысила 9 750,4 миллиона рублей.

Напомним, в апреле прошлого года начался активный рост объемов потребительского кредитования. Желание белорусов решать свои вопросы с помощью долгов вызвало обеспокоенность у кредиторов Беларуси. Затем свою позицию высказал и Нацбанк. В итоге с 1 мая кредиты в Беларуси выдают по новым правилам: банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.

В целом же 2017 год был отмечен стабилизацией ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках. На этом фоне Нацбанк неоднократно принимал решение о снижении ставки рефинансирования.

Ранее в Нацбанке отмечали, что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. «Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе», — отметил в своем докладе начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин на расширенном заседании правления в конце апреля.

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