Решающая битва россиян и первая игра поляков. Каким будет 19 июня на ЧМ по футболу

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Во вторник на чемпионате мира по футболу пройдут первые матчи в группе H, а также важнейший поединок группового этапа для сборной России.

15.00. Колумбия — Япония

Колумбия — одна из сильнейших команд Южной Америки. Особенно впечатляют исполнители, нацеленные на атаку, — Радамель Фалькао, Хуан Куадрадо, Карлос Бакка и Хамес Родригес.

Японцы не сильно впечатлили в товарищеских матчах, но в составе команды есть опытные игроки, готовые решать исход встречи в одиночку. Среди них — Кейсуке Хонда и Синдзи Кагава.

18.00. Польша — Сенегал

Сборная Польши, ведомая Робертом Левандовским, с каждым годом все ярче заявляет о себе на международной арене. Команда уже вошла в топ-10 рейтинга ФИФА и вряд ли намерена ограничиться простым выходом в плей-офф чемпионата мира.

В первой встрече поляков будет поджидать Сенегал. Эта сборная сейчас входит в число лучших в Африке, а ее главные звезды — забивной нападающий Садьо Мане из «Ливерпуля» и сверхнадежный защитник Калиду Кулибали из «Наполи».

21.00. Россия — Египет

Завершится шестой игровой день матчем между Россией и Египтом. Хозяева чемпионата в первом матче разгромили Саудовскую Аравию (5:0), а «фараоны» упустили ничью с Уругваем (0:1). Если россияне победят, то фактически гарантируют себе первый в истории выход в плей-офф. Хорошим результатом для команды Станислава Черчесова будет и ничья. Египтянам же обязательно нужно побеждать. С этой целью все активнее идет восстановление звездного форварда Мохаммеда Салаха, которого до сих пор тревожит травмированное Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов плечо.

Титульное фото: Reuters.

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