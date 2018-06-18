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Экс-капитан сборной по гандболу и зять короля Испании будет отбывать 6-летний срок в женской тюрьме

19.06.2018 08:57 — Разное | Tut.by  
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Бывший капитан сборной Испании по гандболу Иньяки Урдангарин, супруг инфанты Кристины, сестры короля Испании Филиппа VI, явился в понедельник тюрьму провинции Авила (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) для отбывания наказания. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили в Генеральном секретариате пенитенциарных учреждений.


Иньяки Урдангарин. Фото: Reuters

Зять монарха прибыл в Мадрид из Женевы в воскресенье ночью. Ранее Верховный суд (ВС) Испании приговорил его к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы по делу о финансовых махинациях. ВС рассматривал апелляцию Урдангарина на решение суда Пальмы.

Супруг Кристины был осужден за «растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей». Ему было дано пять дней, чтобы добровольно явиться в любое пенитенциарное учреждение королевства, в котором он будет отбывать наказание.

Согласно испанским законам, осужденный, еще не находящийся под стражей, может сам выбрать тюрьму. Иньяки Урдангарин прибыл в тюрьму «Бриева», расположенную недалеко от города Авила, в 100 километрах от испанской столицы. Он выбрал пенитенциарное учреждение из более чем 80 тюрем в стране.

Как отмечает «РИА-Новости», «Бриева» является женской тюрьмой общей площадью 43 540 квадратных метров. Она была построена в 1989 году, в ней 162 камеры и еще 18 дополнительных. Также есть отдельный модуль для мужчин, который пустовал в течение последних четырех лет, — в нем и будет находиться Урдангарин.

Как сообщает газета Pais, модуль нуждается в ремонте, хотя недавно там отремонтировали систему отопления. Ранее в этой спокойной тюрьме отбывал наказание бывший глава Гражданской Гвардии Испании Луис Ролдан, который был выпущен на свободу в 2010 году после 15 лет заключения. Также в «Бриеву» переводили заключенных из других тюрем, которые соглашались сотрудничать со следствием по громким делам, которые вел бывший судья Бальтасар Гарсон.

Слушания по делу о финансовых махинациях с участием Иньяки Урдангарина начались 11 января 2016 года и завершились 22 июня того же года. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе инфанта. Член испанской монаршей семьи впервые оказался на скамье подсудимых.

По данным прокуратуры, общественная организация Instituto Noos, в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась всего лишь прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц. Институт, по мнению следствия, сильно завышал стоимость договоров с местными властями на проведение различных спортивных мероприятий, а затем направлял полученные средства в коммерческие фирмы. Предполагалось, что таким образом было присвоено свыше € 6 млн.

По итогам слушаний суд Пальмы признал инфанту невиновной в финансовом мошенничестве. Зять монарха был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Он решил обжаловать вердикт в ВС. Прокуратура добивалась десяти лет заключения для Урдангарина, который заявлял о своей невиновности.

До того, как стать бизнесменом, Иньяки Урдангарин провел яркую спортивную карьеру, выиграв в составе «Барселоны» 6 титулов в Лиге чемпионов, 2 Кубка Кубков, 4 Суперкубка Европы, 10 титулов чемпиона Испании, 7 кубков Короля Испании, 9 Суперкубков Испании, 3 Кубка ASOBAL (испанской элитной лиги).

В составе сборной Испании провел 175 игр, участвовал в трех летних Олимпиадах — в Барселоне-1992, Атланте-1996 и в Сиднее-2000, причем в 1996 и 2000 годах становился бронзовым олимпийским призером. Бронзовый призер чемпионата Европы-2000.

В 2000 году был капитаном сборной Испании.

В 2001 году стал членом Национального олимпийского комитета Испании. В 2004 году — первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Испании.

 
 
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Иньяки Урдангарин прибыл в женскую тюрьму "Бриева", расположенную в 100 километрах от испанской столицы. Он выбрал пенитенциарное учреждение из более чем 80 тюрем в...
 
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