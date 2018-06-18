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Не борщами едиными. Как отстоять свое право не быть идеальной хозяйкой?
Я женщина. И я не люблю готовить. Почему-то для многих это звучит так же дико, как «я рыба и не люблю плавать». В представлении общества нормальная женщина обязана любить домашние хлопоты или хотя бы превозмогать себя в стремлении стать образцово-показательной хозяйкой. А если не выходит, стыдливо опускать глаза и вздыхать, как ей еще далеко до мамы, свекрови, подруги или другого подходящего ориентира. Чтобы все видели, что она по крайней мере очень старается.
Фея домашнего очага
За последние десятилетия мир изменился до неузнаваемости, но общество с завидным упорством продолжает делить женщин на «правильных» и «неправильных». Для «правильной» женщины роль феи домашнего очага превыше всего, даже если она работает больше мужа. Ей стыдно тратить время на себя, пока в доме можно обнаружить хоть пылинку, а ужин из трех блюд еще не готов. Муж при этом может с чистой совестью отдыхать у телевизора, даже если вернулся с работы раньше. Он ведь устал.
Гендерные стереотипы — страшно живучая штука, им не помеха ни социальный, ни технический прогресс. Девочки и сегодня слышат от мам и бабушек раздраженное «да кто тебя такую замуж возьмет?», если плохо вымыли тарелки или забыли прибраться в детской. И, думаю, перед каждой из нас хоть раз извинялись за беспорядок, не успев навести марафет к нашему приходу в гости. Как будто мы не пообщаться пришли, а с инспекцией.
Возможно, вы и сами испытывали стыд перед гостями в подобной ситуации. Сделать уборку для себя еще можно полениться, но для посторонних — боже упаси! Почему-то пара неодобрительных взглядов для большинства из нас гораздо страшнее самой жизни в грязи и беспорядке…
Дом как лицо хозяйки
Корни этого явления очень глубоки. Стереотип об «идеальной хозяйке» родился во времена, когда женщина практически ничем, кроме хозяйства и детей, не занималась. Она не могла учиться в университете, не допускалась к руководству более серьезному, чем домашней прислугой, имела очень мало прав, зато очень много обязанностей. Считалось, что наивысшее женское счастье — в создании идеального семейного гнездышка, где домочадцы могут отдыхать душой, пока сама женщина трудится не покладая рук.
Во времена, когда белье стирали вручную, плита работала на дровах, а воду носили из колодца, трудиться приходилось действительно много — более того, от этого могло напрямую зависеть выживание семьи. Грязь означала болезни, неухоженный огород или неумение приготовить сытный обед с минимальными затратами — голод. Даже в богатых семьях женщина должна была обеспечивать полный порядок в доме, управляя штатом прислуги, и по высшему разряду принимать гостей. Чье-то недовольство ее умениями и навыками становилось для нее несмываемым пятном позора.
Порочный круг
Времена эти давно прошли, но стереотип «женщина обязана быть идеальной хозяйкой» живет и здравствует главным образом потому, что старшее поколение постоянно навязывает его младшему. Женщины, страдавшие в свое время от диктата матерей, бабушек и свекровей, настолько впитывают в себя образ их мыслей, что уже не задумываются, требуя того же от своих дочерей и в особенности — невесток. «Я с мужа пылинки сдуваю, мой сын должен жить не хуже!».
Когда мои бабушка и дедушка забрали к себе из деревни пожилых дедушкиных родителей, это стало концом их спокойной семейной жизни. Оба работали на стройке, уставая примерно одинаково, и дедушка пусть неохотно, но все-таки делил с женой работу по дому. Ровно до того момента, пока его родители, обнаружив нарушение вековых традиций, не возопили: «Ты делаешь женскую работу?! Да твоя ленивая жена совсем обнаглела!».
С тех пор дедушка, приходя домой, ложился на диван, а у бабушки начиналась «вторая смена». Роптать было бесполезно: за свекровью стояли многие поколения женщин, живших «правильно». Да и все вокруг считали так же. Справедливость никого не интересовала.
Полвека спустя изменилось не так уж многое. Идеальная жена по-прежнему должна отдавать большую часть свободного времени готовке и уборке, потому что «путь к сердцу мужчины лежит через его желудок», а «чистый дом — лицо хозяйки». Даже если женщину в несоответствии этому образу не упрекать, она, скорее всего, справится и сама. Ведь всегда можно убирать тщательнее и готовить разнообразнее.
Недостижимый идеал
Вот мы и добрались до главного подводного камня стремления к идеалу. Если разобраться, «правильная» женщина должна успевать все. И на работу ходить, и дом в чистоте держать, и деликатесы готовить, и детьми заниматься, и за собой следить… Но в сутках всего 24 часа. Следовательно, каждый лишний час, потраченный на уборку, — это час, который вы не провели с близкими, не использовали для саморазвития, не посвятили профессиональному росту, чтению хорошей книги, спорту или полноценному сну.
И нет, я не призываю плюнуть на все и зарастать грязью. Лишь соблюдать здоровый баланс между разными сферами жизни. Отсутствие горы грязной посуды в раковине — хорошо, борьба за стерильность каждого квадратного сантиметра в доме — уже перебор. Есть среди моих родственниц одна «идеальная хозяйка»: моет полы два раза в день, а потом ругается на домашних, которые смеют по этим полам ходить и разносить грязь. Вечно недовольна жизнью. Недавно муж ушел от нее к женщине, которая готовит хуже и не гладит все белье с двух сторон, зато не пилит за повешенные на спинку стула брюки.
Допускаю, что некоторые из нас все же получают от уборки и готовки наслаждение. Отлично, пусть каждый занимается тем, что нравится, но не стоит превращать чье-то увлечение во всеобщее правило! Большинство из нас попытки во что бы то ни стало соответствовать образу идеальной хозяйки приводят лишь к постоянному стрессу и недовольству собой. В результате домашние, то и дело попадающие под горячую руку, страдают тоже.
Кроме того, идеальный порядок — понятие эфемерное, особенно когда в доме живут дети. Вроде бы только что квартира сверкала чистотой, но стоило отвернуться — и вот уже ребенок разбросал по полу игрушки, муж оставил у раковины грязную тарелку, а на полках снова пыль. Что же, снова начинать битву за идеал? А через полчаса — снова? Простите, но жить-то когда?
Жить своим умом
Недавно подруга поделилась со мной историей одной из первых своих поездок к свекрови в другой город. Незадолго до этого у той гостила другая невестка, жена старшего сына. «А Лиза всегда помогает мне с уборкой, когда приезжает», — намек свекрови был настолько недвусмысленным, что подруга опешила. Но нашла-таки силы твердо ответить, что никогда бы не позволила никому наводить порядок у себя дома, поэтому и сама считает недопустимым заниматься уборкой в чужой квартире. Свекровь недовольно поджала губы, записав невестку в разряд невоспитанных лентяек, но отступила. Подруга же ценой одной неловкой сцены отстояла свое право отдыхать от уборки хотя бы в гостях.
А многие на ее месте тут же бросились бы помогать, да еще и сгорая от стыда, что сами не предложили. Тоже, кстати, пережиток тех времен, когда молодая жена должна была во всем подчиняться свекрови, так как переезжала в ее дом, где царили ее порядки. Но то, что некогда считалось уважением к старшим, сегодня называется эксплуатацией.
Вот только далеко не все в курсе, что вовсе не обязаны соответствовать ожиданиям окружающих и переживать о том, кто и что о них подумает. Чем больше наша самооценка зависит от чужого одобрения, тем меньше вероятность, что мы проживем свою жизнь именно так, как нам самим хотелось бы. А значит, нужно учиться выбрасывать из головы бесценные мнения всех, кто считает себя вправе нагрянуть к нам домой с «проверкой» и высказаться о том, что увидит.
Но в первую очередь нужно получить разрешение не быть идеальной хозяйкой у самих себя. Изгнать из собственной головы чужие голоса, нашептывающие, что и кому мы «должны». Каждый человек имеет право поддерживать в своем доме тот уровень чистоты и порядка, который обеспечивает комфортное существование, но при этом оставляет время и силы и на все остальное.
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