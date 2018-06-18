Не борщами едиными. Как отстоять свое право не быть идеальной хозяйкой?

Я женщина. И я не люблю готовить. Почему-то для многих это звучит так же дико, как «я рыба и не люблю плавать». В представлении общества нормальная женщина обязана любить домашние хлопоты или хотя бы превозмогать себя в стремлении стать образцово-показательной хозяйкой. А если не выходит, стыдливо опускать глаза и вздыхать, как ей еще далеко до мамы, свекрови, подруги или другого подходящего ориентира. Чтобы все видели, что она по крайней мере очень старается.



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Фея домашнего очага

За последние десятилетия мир изменился до неузнаваемости, но общество с завидным упорством продолжает делить женщин на «правильных» и «неправильных». Для «правильной» женщины роль феи домашнего очага превыше всего, даже если она работает больше мужа. Ей стыдно тратить время на себя, пока в доме можно обнаружить хоть пылинку, а ужин из трех блюд еще не готов. Муж при этом может с чистой совестью отдыхать у телевизора, даже если вернулся с работы раньше. Он ведь устал.

Гендерные стереотипы — страшно живучая штука, им не помеха ни социальный, ни технический прогресс. Девочки и сегодня слышат от мам и бабушек раздраженное «да кто тебя такую замуж возьмет?», если плохо вымыли тарелки или забыли прибраться в детской. И, думаю, перед каждой из нас хоть раз извинялись за беспорядок, не успев навести марафет к нашему приходу в гости. Как будто мы не пообщаться пришли, а с инспекцией.

Возможно, вы и сами испытывали стыд перед гостями в подобной ситуации. Сделать уборку для себя еще можно полениться, но для посторонних — боже упаси! Почему-то пара неодобрительных взглядов для большинства из нас гораздо страшнее самой жизни в грязи и беспорядке…

Дом как лицо хозяйки

Корни этого явления очень глубоки. Стереотип об «идеальной хозяйке» родился во времена, когда женщина практически ничем, кроме хозяйства и детей, не занималась. Она не могла учиться в университете, не допускалась к руководству более серьезному, чем домашней прислугой, имела очень мало прав, зато очень много обязанностей. Считалось, что наивысшее женское счастье — в создании идеального семейного гнездышка, где домочадцы могут отдыхать душой, пока сама женщина трудится не покладая рук.

Во времена, когда белье стирали вручную, плита работала на дровах, а воду носили из колодца, трудиться приходилось действительно много — более того, от этого могло напрямую зависеть выживание семьи. Грязь означала болезни, неухоженный огород или неумение приготовить сытный обед с минимальными затратами — голод. Даже в богатых семьях женщина должна была обеспечивать полный порядок в доме, управляя штатом прислуги, и по высшему разряду принимать гостей. Чье-то недовольство ее умениями и навыками становилось для нее несмываемым пятном позора.





Порочный круг

Времена эти давно прошли, но стереотип «женщина обязана быть идеальной хозяйкой» живет и здравствует главным образом потому, что старшее поколение постоянно навязывает его младшему. Женщины, страдавшие в свое время от диктата матерей, бабушек и свекровей, настолько впитывают в себя образ их мыслей, что уже не задумываются, требуя того же от своих дочерей и в особенности — невесток. «Я с мужа пылинки сдуваю, мой сын должен жить не хуже!».

Когда мои бабушка и дедушка забрали к себе из деревни пожилых дедушкиных родителей, это стало концом их спокойной семейной жизни. Оба работали на стройке, уставая примерно одинаково, и дедушка пусть неохотно, но все-таки делил с женой работу по дому. Ровно до того момента, пока его родители, обнаружив нарушение вековых традиций, не возопили: «Ты делаешь женскую работу?! Да твоя ленивая жена совсем обнаглела!».

С тех пор дедушка, приходя домой, ложился на диван, а у бабушки начиналась «вторая смена». Роптать было бесполезно: за свекровью стояли многие поколения женщин, живших «правильно». Да и все вокруг считали так же. Справедливость никого не интересовала.

Полвека спустя изменилось не так уж многое. Идеальная жена по-прежнему должна отдавать большую часть свободного времени готовке и уборке, потому что «путь к сердцу мужчины лежит через его желудок», а «чистый дом — лицо хозяйки». Даже если женщину в несоответствии этому образу не упрекать, она, скорее всего, справится и сама. Ведь всегда можно убирать тщательнее и готовить разнообразнее.





Недостижимый идеал

Вот мы и добрались до главного подводного камня стремления к идеалу. Если разобраться, «правильная» женщина должна успевать все. И на работу ходить, и дом в чистоте держать, и деликатесы готовить, и детьми заниматься, и за собой следить… Но в сутках всего 24 часа. Следовательно, каждый лишний час, потраченный на уборку, — это час, который вы не провели с близкими, не использовали для саморазвития, не посвятили профессиональному росту, чтению хорошей книги, спорту или полноценному сну.

И нет, я не призываю плюнуть на все и зарастать грязью. Лишь соблюдать здоровый баланс между разными сферами жизни. Отсутствие горы грязной посуды в раковине — хорошо, борьба за стерильность каждого квадратного сантиметра в доме — уже перебор. Есть среди моих родственниц одна «идеальная хозяйка»: моет полы два раза в день, а потом ругается на домашних, которые смеют по этим полам ходить и разносить грязь. Вечно недовольна жизнью. Недавно муж ушел от нее к женщине, которая готовит хуже и не гладит все белье с двух сторон, зато не пилит за повешенные на спинку стула брюки.

Допускаю, что некоторые из нас все же получают от уборки и готовки наслаждение. Отлично, пусть каждый занимается тем, что нравится, но не стоит превращать чье-то увлечение во всеобщее правило! Большинство из нас попытки во что бы то ни стало соответствовать образу идеальной хозяйки приводят лишь к постоянному стрессу и недовольству собой. В результате домашние, то и дело попадающие под горячую руку, страдают тоже.

Кроме того, идеальный порядок — понятие эфемерное, особенно когда в доме живут дети. Вроде бы только что квартира сверкала чистотой, но стоило отвернуться — и вот уже ребенок разбросал по полу игрушки, муж оставил у раковины грязную тарелку, а на полках снова пыль. Что же, снова начинать битву за идеал? А через полчаса — снова? Простите, но жить-то когда?





Жить своим умом

Недавно подруга поделилась со мной историей одной из первых своих поездок к свекрови в другой город. Незадолго до этого у той гостила другая невестка, жена старшего сына. «А Лиза всегда помогает мне с уборкой, когда приезжает», — намек свекрови был настолько недвусмысленным, что подруга опешила. Но нашла-таки силы твердо ответить, что никогда бы не позволила никому наводить порядок у себя дома, поэтому и сама считает недопустимым заниматься уборкой в чужой квартире. Свекровь недовольно поджала губы, записав невестку в разряд невоспитанных лентяек, но отступила. Подруга же ценой одной неловкой сцены отстояла свое право отдыхать от уборки хотя бы в гостях.

А многие на ее месте тут же бросились бы помогать, да еще и сгорая от стыда, что сами не предложили. Тоже, кстати, пережиток тех времен, когда молодая жена должна была во всем подчиняться свекрови, так как переезжала в ее дом, где царили ее порядки. Но то, что некогда считалось уважением к старшим, сегодня называется эксплуатацией.





Вот только далеко не все в курсе, что вовсе не обязаны соответствовать ожиданиям окружающих и переживать о том, кто и что о них подумает. Чем больше наша самооценка зависит от чужого одобрения, тем меньше вероятность, что мы проживем свою жизнь именно так, как нам самим хотелось бы. А значит, нужно учиться выбрасывать из головы бесценные мнения всех, кто считает себя вправе нагрянуть к нам домой с «проверкой» и высказаться о том, что увидит.

Но в первую очередь нужно получить разрешение не быть идеальной хозяйкой у самих себя. Изгнать из собственной головы чужие голоса, нашептывающие, что и кому мы «должны». Каждый человек имеет право поддерживать в своем доме тот уровень чистоты и порядка, который обеспечивает комфортное существование, но при этом оставляет время и силы и на все остальное.