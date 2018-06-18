Безвизовым режимом между Беларусью и Россией уже воспользовались более пяти тысяч человек

Это болельщики, которые посещают мировое футбольное первенство.

Больше всего любителей футбола пересекает границу в Национальном аэропорту Минск-2. Таким способом прибыли более трёх тысяч человек. Около тысячи выбрали железнодорожный транспорт. Виза таким путешественникам не нужна – ни российская, ни белорусская. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также паспорт болельщика. Такой режим будет действовать до 25 июля.