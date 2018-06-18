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Безвизовым режимом между Беларусью и Россией уже воспользовались более пяти тысяч человек

19.06.2018 09:10 — Разное | ОНТ  
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Это болельщики, которые посещают мировое футбольное первенство.

Больше всего любителей футбола пересекает границу в Национальном аэропорту Минск-2. Таким способом прибыли более трёх тысяч человек. Около тысячи выбрали железнодорожный транспорт. Виза таким путешественникам не нужна – ни российская, ни белорусская. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также паспорт болельщика. Такой режим будет действовать до 25 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Это болельщики, которые посещают мировое футбольное первенство.
 
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