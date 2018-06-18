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Длинношерстная кошка в доме: советы и предостережения

19.06.2018 08:37 — Разное | Интерфакс  
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Уступили просьбам ребенка завести дома мяукающего питомца или осуществили свою давнюю мечту пополнить ряды котофилов-практиков? Без дельных советов не обойтись. Самый главный из них - перед приобретением пушистого четвероногого убедитесь, что у членов вашей семьи нет аллергии на шерсть животных.

Длинношерстная кошка в доме: советы и предостережения

Шерсть, везде шерсть!

Итак, вы несете домой симпатичный мохнатый комочек. Пушок у котенка мягкий, приятно греет руки, и вы представляете, какой красавец вырастет - с шерстью длинной и шелковистой…

Стоп! Минуточку внимания. Эту чудесную шерсть, за которую вы практически боготворите своего питомца, с сегодняшнего дня будете находить везде: от нижнего белья до бутербродов, взятых с собой на работу. Уборки тоже прибавится. А еще выбросьте из шкафа все синтетические и хлопковые вещи белого цвета, если ваш любимец черной или рыжей масти, либо избавьтесь от вещей темных тонов - если в доме белый кот.

Лучший друг кошатника - расческа

Котенка надо приучать к уходу за шерстью с полуторамесячного возраста. Уделив этой процедуре 20 минут в день, вы сэкономите 1,5-2 часа на уборку квартиры. Если кошка линяет, вычесывайте тщательнее, не жалейте. Новая шерсть растет быстрее, если ей ничто не мешает.

От состояния «шубки» питомца напрямую зависит не только чистота в доме, но и здоровье кошки. Для ухода за шерстью вам понадобится металлическая расческа с редкими зубьями, комбинированная щетка с натуральной щетиной и металлическими зубьями и щетка из натуральной щетины (подойдет обычная одежная). Как это делать:

  • щеки и шею нужно вычесывать по направлению от ушей и груди к морде;
  • грудь - по направлению от лап к подбородку;
  • спину - от хвоста до холки;
  • лапы можно расчесать, уложив кошку к себе на колени животом вверх. Начинайте с задних лап. Придерживая лапу, расчесывайте «штаны» от пятки к хвосту;
  • живот и бока расчесывайте по направлению к хвосту;
  • подняв передние лапы, вычешите подмышки;
  • хвост без необходимости не трогайте: шерсть на нем восстанавливается очень тяжело, если ее случайно выдернуть;
  • переверните кошку на живот и пройдитесь по шерсти щеткой - так вы соберете отмершие волоски.

Вашего длинношерстного питомца вычесывать нужно не реже двух раз в день. И распутывать сбившуюся шерсть. Мне это делать лень, да и кошка особой терпеливостью не отличается, поэтому такие «колтуны» мы безжалостно обрезаем ножницами у корней.

Водные процедуры и сушка

Купать кошку нужно не чаще одного-двух раз в год. Не следует мыть кошку средствами для волос, которыми пользуетесь сами, - в ветаптеках продаются хорошие средства.

Длинношерстная кошка в доме: советы и предостережения

Шерсть у длинношерстных и короткошерстных кошек высыхает по-разному. Независимо от ее длины очень важно высушить кошку как можно быстрее, чтобы она не простудилась. Можно использовать фен и расческу с редкими зубьями. Когда шерсть будет полусухой, начинайте расчесывать ее щеткой. Всегда расчесывайте против шерсти - это добавит ей пышности. Продолжайте до тех пор, пока шерсть не станет совсем сухой, а вы не будете уверены в том, что вокруг шеи и на хвосте она хорошо расчесана и свободно ниспадает.

Главная проблема со здоровьем

Непроходимость желудочно-кишечного тракта - проблема всех кошек, живущих рядом с человеком и не выходящих на улицу. Однако такое заболевание встречается чаще именно у длинношерстных животных. Дело в строении кошачьего языка и пищеварительного тракта. Как известно, кошачий язык шершавый. Он покрыт огрубевшими сосочками, где и задерживается шерсть, слизанная кошкой при умывании. Схема проста: умываясь, ваш любимец проглатывает шерсть. Из этой шерсти в желудочно-кишечном тракте образуются волосяные шары. Здоровая кошка должна отрыгнуть шерсть, причем в чистом виде, без корма и жидкости. Наличие последних свидетельствует о нарушении процесса пищеварения.

Со временем волосяные шары становятся слишком большими для того, чтобы пройти из желудка в кишечник - возникает непроходимость. Начинается спазм кишечника, сопровождающийся признаками острого живота. Общая температура увеличивается (нормальная температура тела кошки 38-39,5 градуса), наблюдается слюнотечение, после приема пищи происходит рвота. Рвотные массы обычно розоватого или коричневатого цвета. Стула нет. Животное неохотно двигается, принимает неестественные позы. Необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Профилактика

Поможет вычесывание. Купите в зоомагазине проращенную кошачью травку или ее семена (посадите их дома в цветочный горшок): ваш любимец получит необходимые витамины и шерсть будет лучше выходить из желудочно-кишечного тракта. Приобретите мальт-пасту или мальт-гель. Для профилактики ее надо давать из расчета 1 см пасты на 1 кг массы вашего зверя 1 раз в неделю в период линьки и 1 раз в 2 недели в обычное время. 

 
 
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Уступили просьбам ребенка завести дома мяукающего питомца или осуществили свою давнюю мечту пополнить ряды котофилов-практиков? Без дельных советов не обойтись....
 
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