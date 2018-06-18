Компания Lincoln переименует компактный кроссовер MKC, который после смены поколения станет называться Corsair, сообщает autonews.ru со ссылкой на Automotive News.





Таким образом, американская марка собирается полностью отказаться от обозначения "MK" для своих кроссоверов, которым она пользовалась последние 11 лет. Так, осенью 2017 г. Lincoln заменил среднеразмерный вседорожник MKX моделью Nautilus.

Что касается модели Corsair, то она появится в 2020 году. По предварительным данным, линейка двигателей включит наддувные "четверки" семейства Ford EcoBoost, а также гибридную силовую установку.

Нынешний Lincoln MKC, построенный на платформе Ford Global C, обновился в конце 2017 г. и был представлен на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В моторную гамму Lincoln MKC вошел 2,0-литровый бензиновый турбомотор с мощностью 254 лошадиные силы. Кроме того, доступен 2,3-литровый двигатель с отдачей 285 лошадиных сил.

На данный момент MKC самая популярная модель "Линкольна" на китайском рынке. В США спрос на кроссовер тоже держится на хорошем уровне — компания продает примерно по 25 тыс. таких автомобилей в год.