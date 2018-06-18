ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Lincoln MKC станет "Корсаром"

19.06.2018 08:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Компания Lincoln переименует компактный кроссовер MKC, который после смены поколения станет называться Corsair, сообщает autonews.ru со ссылкой на Automotive News.

Lincoln MKC станет "Корсаром"

Таким образом, американская марка собирается полностью отказаться от обозначения "MK" для своих кроссоверов, которым она пользовалась последние 11 лет. Так, осенью 2017 г. Lincoln заменил среднеразмерный вседорожник MKX моделью Nautilus.

Что касается модели Corsair, то она появится в 2020 году. По предварительным данным, линейка двигателей включит наддувные "четверки" семейства Ford EcoBoost, а также гибридную силовую установку.

Нынешний Lincoln MKC, построенный на платформе Ford Global C, обновился в конце 2017 г. и был представлен на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В моторную гамму Lincoln MKC вошел 2,0-литровый бензиновый турбомотор с мощностью 254 лошадиные силы. Кроме того, доступен 2,3-литровый двигатель с отдачей 285 лошадиных сил.

На данный момент MKC самая популярная модель "Линкольна" на китайском рынке. В США спрос на кроссовер тоже держится на хорошем уровне — компания продает примерно по 25 тыс. таких автомобилей в год.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Lincoln переименует компактный кроссовер MKC, который после смены поколения станет называться Corsair, сообщает autonews.ru со ссылкой на Automotive News.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уровень витамина D в организме связали с риском развития рака груди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика