Уровень витамина D в организме связали с риском развития рака груди

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что повышенный уровень кальцифедиола (одного из метаболитов витамина D) в сыворотке крови связан с уменьшением риска развития рака молочной железы. По мнению ученых, результаты их работы говорят о том, что рекомендуемые суточные нормы употребления витамина D необходимо увеличить. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.





Кальцифедиол — один из продуктов метаболизма витамина D3(холекальциферола), образующийся в печени. Анализ содержания этого вещества в компонентах крови позволяет определить, получает ли человек достаточное количество витамина с пищей и из других источников. С недостатком витамина D связывают многие нарушения работы организма, в частности склонность к частым мигреням.

Онкологи изучили данные двух рандомизированных клинических исследований, проводившихся с 2002 по 2017 год. В одном приняли участие 1129 женщин, в другом — 2196. Также специалисты учли данные о 1713 участницах долгосрочного проспективного исследования GrassrootsHealth cohort. Все женщины были старше 55 лет, их средний возраст составил 63 года. На момент начала исследований ни у одной из них не был диагностирован рак молочной железы, в среднем за состоянием их здоровья наблюдали около четырех лет. За это время врачи зафиксировали 77 случаев болезни.

Исследователи пришли к выводу, что минимальный уровень кальцифедиола, снижающий риск развития заболевания, составляет 60 нанограммов на миллилитр. Согласно современным рекомендациям (например, выпущенным Национальной медицинской академией США), норма начинается с 20 нанограммов на миллилитр. Авторы новой работы считают, что этого количества явно недостаточно с точки зрения снижения риска развития рака груди.

Комментирует один из авторов исследования Седрик Гарланд (Cedric F. Garland): "Мы обнаружили, что у женщин, в чьей крови уровень кальцифедиола превышал 60 нг/мл, риск развития рака груди был в пять раз ниже, чем у тех, чья кровь содержала не более 20 нг/мл". Исследователи учитывали возраст участниц, их индекс массы тела и склонность к курению. Кроме того, женщины указали, принимают ли они витаминные комплексы и пищевые добавки.

Онкологи считают, что рекомендуемые дозы употребления витамина D нужно увеличить, а также регулярно контролировать уровень продуктов метаболизма витамина в крови. В новых работах медики планируют изучить, как уровень витамина D в организме влияет на здоровье женщин до наступления менопаузы.

Источник: www.naked-science.ru