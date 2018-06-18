ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уровень витамина D в организме связали с риском развития рака груди

19.06.2018 08:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что повышенный уровень кальцифедиола (одного из метаболитов витамина D) в сыворотке крови связан с уменьшением риска развития рака молочной железы. По мнению ученых, результаты их работы говорят о том, что рекомендуемые суточные нормы употребления витамина D необходимо увеличить. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Уровень витамина D в организме связали с риском развития рака груди

Кальцифедиол — один из продуктов метаболизма витамина D3(холекальциферола), образующийся в печени. Анализ содержания этого вещества в компонентах крови позволяет определить, получает ли человек достаточное количество витамина с пищей и из других источников. С недостатком витамина D связывают многие нарушения работы организма, в частности склонность к частым мигреням.

Онкологи изучили данные двух рандомизированных клинических исследований, проводившихся с 2002 по 2017 год. В одном приняли участие 1129 женщин, в другом — 2196. Также специалисты учли данные о 1713 участницах долгосрочного проспективного исследования GrassrootsHealth cohort. Все женщины были старше 55 лет, их средний возраст составил 63 года. На момент начала исследований ни у одной из них не был диагностирован рак молочной железы, в среднем за состоянием их здоровья наблюдали около четырех лет. За это время врачи зафиксировали 77 случаев болезни.

Исследователи пришли к выводу, что минимальный уровень кальцифедиола, снижающий риск развития заболевания, составляет 60 нанограммов на миллилитр. Согласно современным рекомендациям (например, выпущенным Национальной медицинской академией США), норма начинается с 20 нанограммов на миллилитр. Авторы новой работы считают, что этого количества явно недостаточно с точки зрения снижения риска развития рака груди.

Комментирует один из авторов исследования Седрик Гарланд (Cedric F. Garland): "Мы обнаружили, что у женщин, в чьей крови уровень кальцифедиола превышал 60 нг/мл, риск развития рака груди был в пять раз ниже, чем у тех, чья кровь содержала не более 20 нг/мл". Исследователи учитывали возраст участниц, их индекс массы тела и склонность к курению. Кроме того, женщины указали, принимают ли они витаминные комплексы и пищевые добавки.

Онкологи считают, что рекомендуемые дозы употребления витамина D нужно увеличить, а также регулярно контролировать уровень продуктов метаболизма витамина в крови. В новых работах медики планируют изучить, как уровень витамина D в организме влияет на здоровье женщин до наступления менопаузы.

Источник: www.naked-science.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что повышенный уровень кальцифедиола (одного из метаболитов витамина D) в сыворотке крови связан с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский беспилотный танк назвали "Тачанкой"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика