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Курение табака в Северной Америке состарили на тысячу лет

19.06.2018 08:08 — Разное | Интерфакс  
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Североамериканские индейцы начали курить табак на тысячу лет раньше, чем думали археологи. Как сообщается в Journal of Archaeological Science: Reports, ученым удалось обнаружить древнейшие следы никотина в Северной Америке в трубке, датированной периодом 1685-1530 годами до нашей эры. До этого никотин находили в артефактах, сделанных между 300 и 500 годами до нашей эры.

Курение табака в Северной Америке состарили на тысячу лет

Табак одомашнили в Южной Америке 8–6 тысяч лет назад. Предположительно, оттуда он распространился сначала в Центральную Америку и на Карибы, а затем появился и в Северной Америке. По другому сценарию, жители Северной Америки сначала одомашнили местные виды табака, которые встречались на западе континента, а затем заменили их на южноамериканский Nicotiana rustica. Сейчас все гипотезы о распространении табака в Северной Америке основаны на археоботанических данных и следах никотина, найденных в древних курительных трубках. До сих пор древнейшие растения и семена табака датировались началом нашей эры, а самые старые следы никотина — периодом 300-500 лет до нашей эры. Следует отметить, что в Северной Америке находили и более древние курительные трубки, сделанные 3-6 тысяч лет назад, но табака в них не было.

Американские ученые под руководством Джона Расса (Jon Russ) из Родес-колледжа в Мемфисе нашли самое древнее на сегодняшний момент доказательство курения табака в Северной Америке. Исследователи изучили курительную трубку, сделанную из песчаника, которая была найдена в Алабаме (юго-восток США) еще в конце 1930-х годов. Гораздо позднее археологи провели радиоуглеродный анализ кости оленя, найденной в том же слое, что и трубка, и по ней датировали артефакт. Он был сделан в 1685-1530 годы до нашей эры.

Авторы нового исследования смогли экстрагировать из трубки органический осадок и проанализировать его с помощью хромато-масс-спектрометрии. Этот метод позволяет выделить из очень небольшого количества смеси органических веществ отдельные компоненты и определить их состав. В результате ученые увидели, что в смеси есть никотин — маркер присутствия табака.

Ранее исследователи выяснили, что североамериканские индейцы позаимствовали из Южной Америки не только табак, но и какао. На керамике, сделанной в период с 750 до 1400 годов, ученые обнаружили следы стимулирующих веществ, характерных для продуктов на основе какао.

Источник: www.nplus1.ru

 
 
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Североамериканские индейцы начали курить табак на тысячу лет раньше, чем думали археологи. Как сообщается в Journal of Archaeological Science: Reports, ученым удалось обнаружить...
 
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