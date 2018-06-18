ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свыше 26 кг жевательного табака пытался ввезти в Беларусь брестчанин

19.06.2018 09:09 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Свыше 26 кг жевательного табака пытался ввезти в Беларусь брестчанин
Брестская таможня

В республиканском пункте таможенного оформления "Песчатка" из Польши в Беларусь на микроавтобусе Opel Movano следовал 36-летний брестчанин.

Мужчина попытался проехать по зеленому коридору, предназначенному для автотранспортных средств с товарами, не подлежащими декларированию, пишет БЕЛТА.

Но таможенники обнаружили в салоне его автомобиля 670 баночек с жевательным табаком (снюсом) общим весом более 26 кг.

Свыше 26 кг жевательного табака пытался ввезти в Беларусь брестчанин Брестские таможенники изъяли 39 тысяч банок незадекларированного пива

Товар водитель пытался ввезти, сокрыв от таможенного контроля в технологических нишах под сидениями.

Стоимость нелегального груза превышает 8 700 рублей. Вся партия товара конфискована. В отношении его владельца таможней начат административный процесс.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товар водитель пытался ввезти, сокрыв от таможенного контроля в технологических нишах под сидениями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Клубничный сезон, или Время рекордов с грядок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика