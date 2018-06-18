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Свыше 26 кг жевательного табака пытался ввезти в Беларусь брестчанин
19.06.2018 09:09 — Разное | Аргументы и факты
В республиканском пункте таможенного оформления "Песчатка" из Польши в Беларусь на микроавтобусе Opel Movano следовал 36-летний брестчанин.
Мужчина попытался проехать по зеленому коридору, предназначенному для автотранспортных средств с товарами, не подлежащими декларированию, пишет
Но таможенники обнаружили в салоне его автомобиля 670 баночек с жевательным табаком (снюсом) общим весом более 26 кг.
Товар водитель пытался ввезти, сокрыв от таможенного контроля в технологических нишах под сидениями.
Стоимость нелегального груза превышает 8 700 рублей. Вся партия товара конфискована. В отношении его владельца таможней начат административный процесс.
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Товар водитель пытался ввезти, сокрыв от таможенного контроля в технологических нишах под сидениями.
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