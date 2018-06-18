Увольнений в России и Беларуси стало меньше. Надо ли это: выводы эксперта

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Ситуация на рынке труда России и Беларуси за первые месяцы этого года: увольнений стало меньше. Однако наш экономический обозреватель Дмитрий Иванович советует не торопиться с выводами.

Посмотрите на эти интерактивные графики с комментариями нашего эксперта.

В 1 квартале 2018 в Беларуси на работу было принято 133,8 тыс. человек, уволено — 139,6 тыс. Таким образом, на чистой основе было уволено более 5,8 тысяч работников. Для сравнения, за январь-апрель 2017 на чистой основе было уволено более 11 тыс. специалистов.

В 1 квартале 2018 в России на работу было принято более 1,987 млн человек, уволено — 1,953 миллиона (на чистой основе принято более 34 тысяч человек). В прошлом году на чистой основе было уволено более 39,1 тыс. работников.

Беларусь. Только в Минске число принятых на работу выше, чем уволенных.

Больше всего увольнений на чистой основе в Минской области — более 1500 человек. Годом ранее чистые увольнения были отмечены во всех регионах страны, лидером была Витебская область — 2074 человека. Улучшение ситуации на рынке труда по сравнению с прошлым годом отмечено во всех регионах.

Россия. В разрезе регионов наблюдаются, как и раньше, значительные отличия ситуации на рынке труда. Например:

В Московской области число принятых на работу превысило число уволенных на 21,5 тыс.

В Республике Башкортостан было уволено на чистой основе 7,5 тысяч человек

Ситуация с чистыми увольнениями наблюдалась в 44 регионах России. Об ее улучшении свидетельствует снижение количества регионов с чистыми увольнениями, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (на тот момент их было 66).

За последний год только в Московской области и Чеченской республике наблюдается стабильное превышение числа принятых на работу над числом уволенных. В то же время, в нескольких десятках регионов чистые увольнения наблюдаются два последних года.

Для Беларуси характерна сезонность на рынке труда. В зависимости от погодных условий, в марте, как правило, начинается активный прием на работу в сфере сельского хозяйства (стартует посевная). Но в 2018 сезон принятия на работу в этой сфере начался во 2-м квартале.

Окончание зимнего сезона приводит к закрытию местных ТЭЦ и сокращениям в системе электроэнергетики.

Стабильным остается постоянный чистый прием на работу в сфере ИТ. Принятые в Беларуси изменения в законодательстве создали основу для увеличения числа резидентов ПВТ. Потребность в приеме на работу новых сотрудников сохранится.

Отрасль ИТ в январе-марте 2018 приняла на работу на 1044 человека больше, чем было уволено (годом ранее эта цифра составила 690 сотрудников).

Рост числа принятых на работу в секторе машин и оборудования связан с увеличением производства и экспортных поставок продукции на внешние рынки. Индекс промышленного производства отрасли по итогам 1 квартала 2018 увеличился на 23% к аналогичному периоду 2017.

Кризисные явления сохраняются в строительстве. Для первых трех месяцев характерно сдерживание государственных расходов. Это привело к тому, что объемы работ снижаются. Рост жилищного строительства ограничен невысоким уровнем дохода людей. В результате в строительном секторе было сокращено более 1800 специалистов. Экспорт строительных услуг снизился на 7% по сравнению с 2017, лишь отдельным компаниям удалось найти заказы за пределами страны.

Россия. Наибольший прием на работу в органах госуправления — 12,9 тыс. сотрудников. При этом накануне отчетного периода предполагалось сократить госслужащих и оптимизировать их функции. Рост численности работников органов госуправления происходит четвертый квартал подряд.

Вторым видом деятельности, в котором не сокращали работников за последний год, является сфера воздушного и космического транспорта. Отрасль находится на контроле у руководства страны, при этом является убыточной.

Наибольшие сокращения — в финансовом и страховом секторе. Это может быть связано с дальнейшей автоматизацией процессов и, как следствие, сокращением избыточного персонала.

Кризис в строительном секторе России продолжается, за последний год сокращено почти 70 тыс. работников. Закрылись многие строительные компании, изменились схемы финансирования долевого строительства. Это может привести к дальнейшему развитию негативных процессов в отрасли и банкротству.

Результаты работы этого сектора прямо влияют на производителей цемента и прочей неметаллической минеральной продукции. Увольнения там продолжаются 5-й квартал подряд, суммарное число уволенных превысило за этот период 28 тысяч человек.

Тенденции

Как видим, на рынок труда влияет сезонный фактор. К тому же, темпы роста экономики постепенно замедляются. Это не позволяет утверждать, что наметившиеся положительные тенденции на рынке труда будут долгосрочными:

В России ситуация на рынке труда будет зависеть от того, как будут реализованы масштабные меры поддержки различных секторов экономики. При этом возможно дальнейшее усиление санкций со стороны иностранных государств

В Беларуси одним из определяющих факторов станет урегулирование торговых конфликтов с Россией

Растет число людей, вступающих в пенсионный возраст. Привлекать дополнительную рабочую силу две страны будут через корректировку миграционной политики: основными рынками станут страны бывшего СССР. При этом Беларусь находится в менее выгодном положении по сравнению с Россией: здесь более низкие зарплаты.

Цены на энергоресурсы продолжают поддерживать экономику двух стран. Однако размер этого влияния будет сокращаться. Необходимы иные меры стимулирования экономики для дальнейшего ее роста и улучшения ситуации на рынке труда.